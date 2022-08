Česa takega pa še ne: ne boste verjeli, kaj so posnele Darsove kamere (VIDEO)

»Saj ni res, pa je!« se je glasil komentar Darsa na posnetek, ob katerem človek ostane brez besed. Njihove nadzorne kamere so namreč na avtocesti sredi popoldneva posnele bizaren prizor. Neki moški iz tujine se je na primorski avtocesti ustavil kar na pospeševalnem pasu, iz avtomobila potegnil kahlico ter jo postavil na tla poleg vozila. Njegov otrok je veliko potrebo opravil kar tam.

Moški je vidno nestrpno čakal, da malček opravi svoje. Ko je ta končal, ga je oblekel, posadel v avtomobil, iztrebke pa stresel za ograjo ob avtocesti.

»Včasih se klicu narave ne da upreti, vendar nikar ne posnemajte tujega voznika, ki je ustavil kar na odstavnem pasu. To je prepovedano in smrtno nevarno! Če vi (ali sopotnik) ne morete zdržati do počivališča, raje zapeljite z avtoceste na prvem izvozu,« pozivajo pri Darsu.