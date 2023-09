Cerkljam se je poklonil tudi Pahor (FOTO)

Občina Cerklje praznuje svoj dan 23. septembra že od leta 1999, in sicer ob obletnici smrti rojaka, vsestranskega gledališkega ustvarjalca, utemeljitelja slovenskega poklicnega gledališča in tudi filmskega igralca Ignacija Borštnika.

Prvi praznik je občina zaznamovala z odkritjem doprsnega kipa tega velikega umetnika, kot prvega v spominskem parku v Cerkljah, nedaleč od njegove rojstne hiše. Letošnjo osrednjo slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj so ob bogatem kulturnem programu nedavno pripravili v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu, saj so dvorano Kulturnega hrama Ignacija Borštnika na začetku avgusta prizadele poplave.

Letošnji občinski nagrajenci v družbi župana Franca Čebulja in nekdanjega predsednika RS Boruta Pahorja

Nagrado in spominsko plaketo je prejel Stanislav Maček iz Adergasa za dolgoletno vestno delo v cerkvi Marijinega oznanjenja.

Tridesetletni uspehi

Slovesnost je imela čudovito kuliso kulturnega spomenika državnega pomena: ta status in veliko priznanje obenem sta lansko pomlad pridobila nekdanji velesovski samostan in cerkev Marijinega oznanjenja, danes župnijska cerkev. Prireditev, ki se je je udeležil tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor, je uspešno vodila Ana Jagodic Dovžan. V bogatem kulturnem programu so sodelovali Godba Cerklje, Folklora Cerklje, Združeni pevski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje in PŠ Zalog pod vodstvom Irme Močnik, Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom Jožefa Močnika ter člani KUD Pod lipo Adergas in dramska skupina Pod stražo Adergas.

S petjem je navdušil združeni pevski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje in PŠ Zalog pod vodstvom zborovodkinje Irme Močnik.

Cerkljanski župan Franc Čebulj je v nagovoru pozdravil številne goste in povedal, da je ponosen na vse, kar jim je v 30 letih uspelo skupaj narediti, zahvalil pa se je tudi župniku Kalanu, ki je v deževnem vremenu omogočil prireditev v cerkvi: »Uspelo nam je zgraditi Dom starejših Taber v Šmartnem, zdravstveni dom v Cerkljah, športno dvorano, dvorano Kulturnega hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah, nogometni center v Velesovem in druge objekte. Še enkrat bi se rad zahvalil nekdanjemu predsedniku RS Borutu Pahorju za pomoč pri čiščenju ob povodnji. Zaradi poplav bo zastala gradnja nekaj večjih projektov, med njimi gradnja kanalizacije s Krvavca. Letos smo sicer uspešno dokončali krvavški vodovod, katerega gradnja je potekala tri leta. Pri tem so sodelovale občine Šenčur, Komenda, Vodice, Kranj in Cerklje. Zdaj pa so naša prioriteta učilnice v osnovni šoli, kotlovnica in ogrevanje šole, kulturne in športne dvorane. Šest razredov osnovne šole ima pouk zunaj matične osnovne šole.«

Nagrajencem je čestital za priznanja in plakete, Pahor pa je dodal, da ima lepe spomine na obiske v Cerkljah in da je to občina, ki ji je uspelo povezati ljudi.

Župan Franc Čebulj je pozdravil vse navzoče in predstavil tako uspehe kot tudi številne težave zaradi poplav.

Poklon najzaslužnejšim

Slovesnost je bila poklon tistim, ki so izstopali. Podelili so 12 priznanj in plaket za vidne dosežke, ki so pripomogli h kakovosti življenja, razvoju in ugledu občine Cerklje. Prejeli so jih Mateja Stare Hribar za 34-letno prizadevno delo na področju glasbene kulture s sodelovanjem in ohranjanjem cerkvenega zborovskega petja, Jan Kožuh za prostovoljno in požrtvovalno delo na gasilskem področju, (posthumno) Franc Petrič za bogat slikarski in restavratorski opus, plaketo je prevzel sin Franc Petrich.

Priznanje občine je prejel Ciril Pfeifer za dolgoletno aktivno prostovoljno in povezovalno delovanje pri vzdrževanju sakralne stavbne dediščine ter za zavzeto podporo župniji ter lokalni skupnosti, Miran Sirc za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo v PGD Zgornji Brnik, v Kulturnem društvu Davorina Jenka Cerklje in Komornem moškem pevskem zboru Davorina Jenka Cerklje ter Domen Vičar za neomajno voljo do dela pri cerkvi v Zalogu ter prostovoljno delo v PGD Zalog in družbeni skupnosti.

Zapeli sta tudi Petra Maček in hči Anika.

V Cerkljah so nagradili tudi Jožeta Jeriča, ki je na OŠ Davorina Jenka pustil sledove kot priljubljen učitelj maternega jezika in večletni urednik šolskega glasila Odmevi izpod Krvavca, Jožeta Terana za dolgoletno prizadevno sodelovanje v Komornem moškem pevskem zboru Davorina Jenka Cerklje, dramski skupini Pod stražo in različnih ansamblih narodno-zabavne glasbe, nagrado in spominsko plaketo pa je prejel Stanislav Maček iz Adergasa za dolgoletno vestno delo v cerkvi Marijinega oznanjenja ter sodelovanje v vaški skupnosti in Kulturnem društvu Pod lipo.

Malo plaketo je prejelo AMD Cerklje za častitljivih 70 let delovanja in vsestransko aktivnost na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu, veliko plaketo pa Blaž Kaplenik za zasluge, prostovoljstvo in pozitivne dosežke na področju gasilstva. Kaplenik je ustanovitelj in član GZ Cerklje in zavzet prostovoljni gasilec že od leta 1978.