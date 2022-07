Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom: posvetovalna skupina je zdaj omogočila to

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 posebej priporočila ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, priporočila pa vsem starejšim od 60 let.

Prejem drugega poživitvenega odmerka po novem omogočen vsem polnoletnim

Člani posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na sestanku 12. julija med drugim obravnavali posodobitve priporočil za cepljenje proti covidu-19, je razvidno iz zapisnika, objavljenega na spletni strani NIJZ.

Cepljenje s četrtim oz. drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 so posebej priporočili osebam s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (posebej ranljivim kroničnim bolnikom), oskrbovancem domov starejših in vsem starejšim od 80 let. Prejem drugega poživitvenega odmerka so priporočili tudi vsem starejšim od 60 let.

V številnih bolnišnicah zaradi okužb uvajajo omejitve Zaradi porasta okužb s koronavirusom v številnih bolnišnicah omejujejo obiske. V nekaterih so obiske razen za izjeme prepovedali, drugje so jih omejili na eno zdravo osebo v določenem časovnem intervalu, ali jih omogočajo po predhodnem dogovoru. V večini bolnišnic je ob tem zopet obvezna uporaba zaščitnih mask.

Ker člani posvetovalne skupine menijo, da osebe, ki se želijo cepiti z drugim poživitvenim odmerkom, ne potrebujejo posebnih dokazil, se lahko na lastno željo z drugim poživitvenim odmerkom cepijo tudi vsi posamezniki, starejši od 18 let.

Vsi navedeni se bodo z drugim poživitvenim odmerkom lahko cepili po tistem, ko bodo izvajalci cepljenja prejeli posodobljena navodila, ki jih lahko pričakujejo v naslednjih dneh.

Prejem drugega poživitvenega odmerka je mogoč vsaj tri mesece po zadnjem cepljenju ali preboleli okužbi s koronavirusom. Pred tem je posvetovalna skupina na sestanku konec marca svetovala cepljenje z drugim poživitvenim odmerkov v obdobju od treh do šestih mesecev po prejemu tretjega oz. prvega poživitvenega odmerka cepiva. Cepljenje s četrtim oz. drugim poživitvenim odmerkom cepiva so takrat svetovali zgolj imunsko oslabelim posameznikom.

Ob tem člani menijo, da je treba čim prej zagotoviti izvedbo cepljenja za oskrbovance domov starejših, posebej z drugim poživitvenim odmerkom.