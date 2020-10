Cepiva za 270.000 ljudi na poti v Slovenijo: prve doze že čez dva tedna

Podatki o izdanih odmerkih cepiva proti gripi za zadnjih pet sezon in letošnjo. FOTO: NIJZ

Letos bodo do brezplačnega cepljenja poleg kroničnih bolnikov, starejših od 65 let, nosečnic in oseb z izrazito povečano telesno maso upravičeni tudi otroci, stari od pol leta do 23 mesecev, saj pri njih obstaja večja verjetnost zapletov in zato bolnišničnega zdravljenja.

V državi se bo čez približno dva tedna začelo vsakoletno cepljenje proti sezonski gripi. Zaradi koronavirusa je letos cepljenje še pomembnejše, poudarja stroka, zato ne preseneča rekordno število nakupljenih odmerkov proti tej nalezljivi bolezni. »Cepivo je že naročeno. Dostava cepiva proti sezonski gripi bo na cepilna mesta potekala v tednu med 12. 10. in 16. 10. 2020,« so za Slovenske novice potrdili na NIJZ.Zaradi pandemije letos vlada veliko zanimanje za cepivo. Nekatere napovedi kažejo, da se bo letos proti gripi cepilo več ljudi kot pretekla leta. Kolikšno bo to število, na NIJZ ne vedo, a so se po nekaterih izračunih odločili, da bodo naročili 270.000 odmerkov cepiva. To je tudi rekordno število odmerkov v zadnjih 10 letih.Precepljenost proti gripi je v Sloveniji slaba in smo na repu evropskih držav. Po besedah vodje strokovne skupine za covid 19infektologi letos vsekakor svetujejo cepljenje proti gripi, saj bo tako zmanjšano število bolnikov, ki bodo jeseni potrebovali zdravstveno obravnavo.V letošnji sezoni bo na voljo enako cepivo proti gripi kot v pretekli sezoni, in sicer štirivalentno vaxigrip tetra, ki ga je Slovenija kupila od francoskega proizvajalca Sanofi Pesteur.Zaradi pomembnosti cepljenja proti gripi med pandemijo bo NIJZ še posebno pozornost namenil ozaveščanju javnosti, posebej rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev, o pomenu cepljenja proti gripi. Cepljenje proti gripi še posebej priporočajo skupinam s povečanim tveganjem težjega poteka gripe.