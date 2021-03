Cene bencina navzgor: bodite pozorni in preverite, preden tankate

Primerjava cen goriva. FOTO: S. N.

Časi, ko je bilo za pogonsko gorivo (dizel ali bencin) treba odšteti le okoli evro na liter, se zdijo precej daleč. Cene se dvigujejo, trgovci pa jih lahko sami uravnavajo. Preden se odpravimo na bencinsko črpalko, je smotrno pogledali, kakšne cene ponujajo ponudniki v naši okolici, in izbrati najugodnejšo.Tako je lahko razlika kar velik: za liter goriva dizel je v teh dneh treba na južni ljubljanski obvoznici odšteti 1,232 evra, na Brezovici pa samo 1,169. Podatki so pridobljeni v aplikaciji AMZS. Cene za posamezni bencinski servis lahko spremljate tudi na spletni strani goriva.si.​Cene nafte so se sicer v zadnjem tednu zvišale za več kot štiri odstotke. Vzrok je tudi kontejnerska ladja, ki je zaprla Sueški prekop. Trenutno na obeh straneh prekopa stoji več kot 200 ladij s tovorom, vrednim več milijard dolarjev. Po ocenah strokovnjakov bo končna škoda odvisna od tega, kako dolgo bo trajalo, da upravljavci prekopa težavo rešijo. Zaradi pričakovanih zamud pri dobavi nafte so se cene tekočega zlata krepko zvišale.