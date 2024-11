Cena toplote za 12 odstotkov nižja

V časih, ko se vse okrog nas draži, je prijetno presenečenje, ko gredo cene tega ali onega v nasprotno smer. Energetika Ljubljana tako uporabnike daljinskega ogrevanja v Ljubljani obvešča, da je s 1. novembrom znižala variabilni del cene toplote, in sicer za dobrih 12 odstotkov.

»Po novem variabilni del cene toplote, ki je na računih izražen kot dobavljena toplota, znaša 76 evrov za megavatno uro, oziroma deset evrov manj od do sedaj veljavne cene,« so sporočili iz Energetike Ljubljana. Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov bo tako za ta mesec treba plačati okvirno 92 evrov, za povprečno hišo velikosti 200 kvadratnih metrov pa okrog 336 evrov. Skupni letni strošek ogrevanja bo tako za 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje znašal okrog 918 evrov in za 200 kvadratnih metrov veliko hišo okrog 3166 evrov, kar je za 2,5 odstotka manj kot skupni letni strošek lanskega leta.

Variabilni del cene toplote sicer predstavljajo stroški goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote, zato se tudi usklajuje sproti in skladno z dejanskimi spremembami cen goriva. Fiksni del cene toplote, ki je na računu izražen kot priključna moč, se medtem s soglasjem Agencije za energijo pravilom usklajuje enkrat letno in tokrat ostaja nespremenjen, še sporočajo iz Energetike Ljubljana.