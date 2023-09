Čeferin pred tekmo: Pričakujem eksplozijo pozitivne energije

Evropska nogometna zveza Uefa je na pobudo predsednika Aleksandra Čeferina organizirala dobrodelno nogometno tekmo zvezdnikov v Stožicah za pomoč žrtvam avgustovskih poplav v Sloveniji. Ta se bo začela ob 20. uri, pred tem pa je prvi mož evropskega nogometa strnil misli na novinarski konferenci in poudaril povezovalno plat nogometa.

»Kot sem že večkrat povedal, je nogomet več kot samo šport. Nogomet je del naše kulture, povezuje, tako da pričakujem zelo pozitivno vzdušje danes na tekmi,« je povedal Čeferin in pojasnil, kako je nastala ideja za takšen dogodek.

»Ko smo videli, kaj se je v Sloveniji zgodilo, smo prišli na idejo za dobrodelno tekmo. Zelo sem vesel, da so se moji prijatelji, nogometne legende, odzvali. Zelo sem vesel vseh, ki so kupili karto. Pričakujem eksplozijo pozitivne energije,« je nadaljeval Slovenec na čelu Uefe.

Poudaril je, da je že od začetka vedel, da bodo zbrali takšno zvezdniško ekipo. »To so prijatelji, spoštujejo dobrodelnost, nisem si pa predstavljal, da bomo tako hitro zbrali toliko sredstev, da bomo tako hitro razprodali stadion in da bo to dogodek na taki ravni,« je še dodal in za zdaj zavrnil razkritje višine zbranega zneska ter da bodo o tem poročali po tekmi.

Pristavil je še, da so naravne nesreče zdaj tako pogoste, da se nanje kar pozablja, da pa je dobra ideja o tem, da bi pomagali kjerkoli, kjer so podobne krize, a da je vseeno težko vsakokrat zbrati toliko ljudi.

Luis Figo, Aleksander Čeferin in Paolo Maldini. Zvezde nogometa za žrtve poplav. FOTO: Leon Vidic, Delo

Trenerja Kek in Capello

Na večerni tekmi bosta zvezdniški ekipi vodila trenerja Matjaž Kek, selektor Slovenije, in legendarni italijanski strateg Fabio Capello. Kapetana pa bosta nekdanji italijanski reprezentant in legenda Milana Paolo Maldini ter portugalski zvezdnik Luis Figo.

»V zadovoljstvo je biti tu. V mladih letih se niti toliko ne zavedaš tovrstnih težav, zdaj, ko si to lahko privoščiš, pa lahko pomagaš, tudi ljudem, žrtvam poplav v Sloveniji. Vedno pa je v zadovoljstvo videti prijatelje in in odigrati kakšno tekmo,« je povedal Maldini in v šali dodal, da je nazadnje igral pred sedmimi leti ter bo zato nekaj pritiska.

Oče Paola Maldinija, Cesare, je bil rojen v Trstu staršem slovenskega rodu. Nekdanji branilec je dejal, da ne ve točno, od kod izvirajo korenine, ampak da se počuti blizu sosedom, »ker vendarle smo sosedi«.

Figo je prav tako potrdil, da je vedno v zadovoljstvo pomagati na takšnih tekmah in dogodkih ter da zbirajo sredstva za žrtve poplav v Sloveniji. »Ko pa je predsednik vprašal za udeležbo, sem moral slediti, vedno moraš slediti šefu,« je v smehu dodal nekdanji član Sportinga, Barcelone, madridskega Reala in milanskega Interja.

»Čutim veliko pritiska, saj dolgo nisem igral, ampak najbolj pomembno je, da se ne poškodujem,« je še v šali pripomnil.

Vrata razprodanega stadiona, na katerem pričakujejo več kot 16 tisoč gledalcev, bodo odprli ob 18.30, uradni program se bo začel ob 20. uri, tekma nogometnih zvezdnikov z dvema polčasoma po 30 minut pa ob 20:30.

Na seznamu sodelujočih je 36 znamenitih nogometnih imen, tekmo pa bo sodil nekdaj najbolj priznani evropski sodnik danes pa vodja sodnikov pri Uefi, Italijan Roberto Rosetti.

Ob polčasu tekme bodo na odru tudi glasbeni gosti, med njimi Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo in Peter Dekleva (Hamo & Tribute 2 Love), Zoran Predin ter skupina King Foo.