Čeferin o težkem letu: 48 ur nisem ne jedel ne spal

Za enim najvplivnejših Slovencev, predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom je izjemno pestro in naporno leto, v katerem preživljal prelomne trenutke svojega vodenja Uefe, potem ko se je skupina najbogatejših evropskih klubov odločila za odcepitev in ustanovitev superlige. Nov udarec je prišel z namero Svetovne nogometne zveze (Fifa) o organiziranju svetovnih prvenstev vsaki dve leti, s čimer bi se povsem porušil evropski nogometni koledar. To je sicer označil za »populistično sranje«.

A vihar je uveljavljeni pravnik iz Grosupljega, ki večino časa preživi na sedežu Uefe v Nyonu, uspešno prestal. Kot je dejal v pogovoru za Politico: »Če sem preživel to leto, jih bom še mnogo.«

»Nisem spal, pil ali jedel kakšnih 48 ur, vrstili so se telefonski klici, klicale so vlade in kraljeve družine, vrstili so se pritiski in grožnje,« se je spominjal burnega dogajanja v aprilu. »Zaplet s superligo je bil najhujši, ker je šlo za osebno izdajo človeka, za katerega sem mislil, da je moj prijatelj,« je dejal o sporu z enim od pobudnikov superlige, predsednikom Juventusa Andreo Agnellijem, s katerim je Čeferin stkal tesne osebne stike in je celo boter njegovi hčerki. Po izdaji je Agnellija in ostale označil za »kače«.

Nameri odcepitve je sledil upor navijačev, Čeferin pa je povedal, da ima odtlej tudi zelo dobre odnose z britansko vlado. Predsednik Uefe se je sicer znašel pod plazom kritik tudi zaradi nekaterih »politično spornih« potez: izkazane podpore skupnosti LGTB med evropskim prvenstvom ter zmage Belorusije pri kandidaturi za žensko evropsko prvenstvo do 19 let.

Brez političnih ambicij

Kar pogosto pa se je Čeferin znašel na tnalu tudi v slovenskem političnem prostoru. Politico poudarja, da je v začetku svoje odvetniške kariere zastopal nekdanje jugoslovanske vojake, ki jim je vlada odrekla pokojnine. Prav tako, da se mora ugrizniti v jezik, ko pogovor nanese na njegovega sokrajana, premierja Janeza Janšo. Vseeno pa je kritično spregovoril o dogajanju v Sloveniji: »Nikdar še nismo bili tako razdeljeni. Nikdar še ni bilo med nami toliko napetosti. Še nikdar toliko žalitev na družabnih omrežjih in v medijih, ki so mediji določene politične stranke. To je skrb vzbujajoče, a to morajo rešiti Slovenci sami in ne Evropska unija.«

Čeferin je tudi zatrdil, da za zdaj nima ambicij v slovenski politiki. »Moje skromno mnenje je, da lahko v svoji trenutni vlogi za svet naredim veliko več kot bi na politični funkciji v Sloveniji,« je dejal in tudi napovedal, da se bo v letu 2023 znova potegoval za predsedniški položaj v Uefi.