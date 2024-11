Čeferin izbiral med pravom in igralsko akademijo

Na Trubarjev stol, delo arhitekta dr. Janeza Suhadolca, ki je del opreme v Trubarjevi spominski sobi na Rašici, se je po nekdanjem predsedniku države Borutu Pahorju in priljubljenem božjem pastirju, grosupeljskem župniku Martinu Golobu, kot tretji usedel še en Grosupeljčan, vrhunski odvetnik dr. Peter Čeferin. Doktor prava pogosto pravi: »Odvetnik mora za stranko narediti vse, kar mora in more. Na eni strani je obtoženec sam, ki mu v bran stoji le odvetnik, na drugi strani pa država s svojim aparatom.«

Sin Petra Čeferina Aleksander, ki je prav tako pravnik, je na čelu Evropske nogometne zveze. Foto: Črt Piksi

Dr. Čeferin je odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem v državi, doktor pravnih znanosti in mojster karateja (nosilec črnega pasu) – za vitalnost pri 85 letih je hvaležen predvsem športu, saj redno obiskuje fitnes. Je tudi pisatelj. Pravi, da so zgodbe, ki jih piše življenje, pogosto hujše kot tiste, ki jih vidimo v filmih ali beremo v knjigah. Zato se je odločil, da bo zapisal zgodbe svojih strank, kar je storil v knjigah Moje odvetniško življenje, Valat, Moje zgodbe in 100 sodnijskih.

Skupaj z novinarjem in pisateljem Vasjo Jagrom sta napisala kriminalko Sodni dnevi, ki temelji na resničnih primerih. Bralci jo lahko povežejo s primerom Ivana Perića, ki še vedno prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi trojnega umora v Rovinju avgusta 2002. Dr. Čeferin je bil njegov zagovornik in verjame v njegovo nedolžnost, smo izvedeli.

Igra in pravo

Njegov slog pisanja je humoren, preprost, a pronicljiv, pogosto pa v delih kritizira pravni sistem in širše družbene pojave. »Poleg tega ste iznajdljivi, pogumni, zgovorni in humorni,« je pogovorni večer z njim odprla moderatorka Nuša Lesar ter ga vprašala: »Kateri pridevnik vas najbolj označuje?« »Sem duhovit, radoveden in imam neomajno vero v ljudi. Mnenje o meni so ustvarili moji prijatelji,« je odgovoril.

Z leve velikolaški podžupan Dejan Zakrajšek, Nuša Lesar, dr. Peter Čeferin, župan Matjaž Hočevar in Matjaž Gruden, direktor Zavoda Trubarjevi kraji Foto: Milan Glavonjić

Pri izbiri poklica se je odločal med igro in pravom. Za pravo so se odločili tudi njegova sestra, oče in dedek. »Že kot otrok sem znal zbrati otroke za razne igre. Ko sem maturiral, sem bil na razpotju: naj vpišem igralsko akademijo ali pravo? Kot študent prava sem obiskoval določena predavanja na akademiji in pisal dramska besedila,« se spominja. Njegovi satiri Srečka in Pridržanje do iztreznitve sta bili uprizorjeni v Mestnem gledališču ljubljanskem. Kot kazenski zagovornik je ugotovil, da je med poklicem igralca in odvetnika veliko podobnosti. Odvetnik mora biti sprejemljiv, razumljiv in predvsem precizen.

Pot je začel v Trebnjem, kjer je delal v hotelski sobi. Ker to ni bila ravno primerna lokacija za odvetnika, ga je v občinsko stavbo povabil takratni župan. Leta 1972 se je vrnil v Grosuplje, kjer je začel graditi odvetniški imperij. Njegova sinova Rok in Aleksander sta prav tako odvetnika, drugi je trenutno predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), hči Petra je arhitektka. Ob koncu pogovora smo izvedeli, da so ga pred 30 leti razglasili za »razrednega sovražnika, mafijskega odvetnika in nespodobnega odvetnika«, saj je bil zagovornik v razvpitih zadevah, kot so Ivan Grubelić, Davorin Sadar in Josip Lončarić, kar je tudi v središču njegove biografije Nespodobni odvetnik, ki jo je napisal pisatelj Tadej Golob.

»Po treh izjemnih gostih se bodo na Trubarjev stol tudi v prihodnje usedli pomembni slovenski možje in žene. Na ta način si želimo, da Trubarjeva domačija zaživi v svojem sijaju, sijaju, ki nam ga je zapustil rojak in svetovljan Primož,« obljublja velikolaški podžupan Dejan Zakrajšek, pobudnik pogovornih večerov.