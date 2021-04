Čeferin iskreno: Zelo jih je skrbelo zame, imel sem 3800 neodgovorjenih sporočil

Očeta je razjezil, saj ga ni ubogal

Predsednik Uefeje v oddaji 24ur zvečer dejal, da mu je skupaj z navijači in premierjema Velike Britanije in Francije uspelo dokončno pokopati idejo o superligi. »Superlige po mojem mnenju sploh nikoli ni bilo. Bil je poskus neke fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture, zgodovine,« je poudaril Čeferin, ki se je zoperstavil evropskim in svetovnim milijarderjem.Priznal je, da so bili tudi njegovi delegati zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo z nogometom. A pravi, da jim je dan pred kongresom rekel, naj mu dajo 24 ur časa, in superlige ne bo več. To mu je tudi uspelo. Kot je priznal, mu je bilo v tistih 48 urah pestrega dogajanja najtežje v soboto zvečer, ko je prišel v Švico, saj je ugotovil, da so ga izdali in nalagali ljudje, za katere je mislil, da so njegovi prijatelji.Čeferin je po vsem stresnem dogajanju komaj čakal, da se vrne v domovino v varno zavetje družine. Kot je razkril, je takoj po kongresu sedel v avto in se osem ur vozil do Grosupljega. Vsa družina ga je pričakala, kljub pozni uri. »Zelo jih je skrbelo zame, ker so vedeli pod kakšnim pritiskom sem. Vedeli so, koliko je v igri.«Na vprašanje, kdo od članov družine mu je v teh težkih trenutkih najbolj stal ob strani, je Čeferin dejal, da vsi. Kot je pojasnil, imajo »z ženo, hčerama in njunima partnerjema neko skupino (za komuniciranje op. p.), kjer so mu pisali dan in noč«. Zaskrbljen je bil tudi njegov oče. »Bil je jezen name, ker sem šel direktno s kongresa v avto in vozil. Zahteval je, da prespim v Švici, ampak ga nisem ubogal,« je dejal in dodal, da sta mu bila v veliko oporo tudi brat in sestra ter tudi prijatelji. Kot je še razkril, je imel prejšnji dan 3800 neodgovorjenih sporočil.