Čeferin po razpletu vojne še močnejši

Uefa naj bi iztržila za novo ligo prvakov med petimi in sedmimi milijardami evrov na leto.

Potem ko sta v torek zvečer pod pritiski navijačev odpovedala zvestobo nogometni superligi Manchester City in Chelsea, so jima sledili še drugi klubi, zato je superliga živela manj kot 48 ur od ustanovitve. Predsednik Uefeje dvanajsterico upornikov že prej pozval, naj priznajo napako in se vrnejo pod okrilje Uefe, kar se je tudi zgodilo. Razplet pomembne nogometne bitke je bil dober za priljubljeno igro z žogo, gotovo pa je odprl več vprašanj.V nogomet so vstopili lastniki angleških klubov, ki jih zanima le posel, španske in italijanske klube pa je gnala naprej tudi zadolženost do vratu, saj se niso ustrezno prilagodili na upad prihodkov zavoljo pandemije koronavirusa.Ustanovitelji naj bi prejeli po 350 milijonov evrov začetne nagrade, s čimer bi vsaj delno sanirali svoje računovodske bilance. Pozneje naj bi si na leto razdelili 5 milijard evrov.Najprej so jih zavrnili PSG, Bayern in Borussia Dortmund. Predsednik PSG je med lastniki hiše beIN sports, ki je kupila TV-pravice za Uefino ligo prvakov. Uporniki so naleteli na neomajno in enotno Uefo in njene deležnike, ki se niso pustili razklati. Srdit pritisk evropske javnosti in celo navijačev omenjene dvanajsterice umazanih je pomenil zadnji žebelj v krsto superlige.Od leta 2024 bodo klubi igrali v enotni ligi, ne bo več tekmovanja po skupinah. Vsak med 36 klubi bo igral v rednem delu deset tekem z desetimi različnimi tekmeci. V polfinalu je možna uvedba zaključnega turnirja četverice.Konferenčna liga bo predstavljala tretjo kakovostno raven za ligo prvakov in evropsko ligo. Med ligami bo možno napredovati. Kvalifikacije prinašajo štiri sita, najboljših 32 klubov bo igralo v osmih skupinah s po štirimi klubi. Finale bo 25. maja 2022 v Tirani.Slovenski prvak bo igral v kvalifikacijah za ligo prvakov. V konferenčni ligi bodo igrali trije slovenski klubi: pokalni zmagovalec ter drugi in tretji klub z lestvice 1. SNL. V evropski ligi bodo igrali le še klubi iz držav, ki kotirajo med najboljših petnajst na Uefini jakostni lestvici. Slovenija kotira na 32. mestu, torej lahko računa na evropsko ligo le prek kvalifikacij za ligo prvakov.Aleksander Čeferin je leta 2016 v predmestju Aten dobil predsedniško bitko zz izidom 42:13. Leta 2019 ni imel protikandidata, predsedniki 55 nacionalnih zvez so ga na kongresu v Rimu podprli soglasno. Kljub slednjemu dejstvu se zdi, da v nogometni družini še nikdar ni bil močnejši kot prav zdaj, ko je uspešno ustavil projekt ustanovitve superlige.Zgovorne so izkušnje s Čeferinovim predhodnikom, legendarnim nogometašem Juventusa in Francije. Platini je omogočil več pravic tudi najmanjšim v Evropi, toda s položaja je odšel zavoljo več nepremišljenih potez, predvsem t. i. ustnega dogovora o plačilu slabih 2 milijonov evrov s predsednikom Fife. Številni dvomijo, da bi Platini zmogel – pravno in vsebinsko – odbiti močan napad najbogatejših klubov.Del njegovega volilnega programa je bil namenjen odpravi »dosmrtnih« mandatov za funkcionarje; Čeferin je omejil število mandatov predsednika in članov izvršnega odbora na tri. Med letoma 2016 in 2019 je dokončal mandat Platinija, svoj prvi polni mandat bo končal pomladi 2023. Čeferin bi torej lahko vodil Uefo do leta 2031, ko bo star 63 let.