Če greste pomagat poplavljencem brez napotnice, boste zavrnjeni?

V neprofitni organizaciji Humanitarček so objavili sporočilo, ki so ga prejeli od Civilne zaščite (CZ).» Vsi, ki bodo v naslednjih dneh odhajali na teren brez napotnic CZ, bodo na terenu zavrnjeni. Katere regije bodo potrebovale napotnice, pa bodo še javili.«

Dodali so še, da se bodo začele zavračati nepotrebne donacije, saj je kaos prevelik. In še: »Teh ukrepov si nismo izmislili mi, se pa z njimi strinjamo, saj resnično prihaja do kaosa. Tudi posamezne objave posameznih društev, vas v to regijo ne bodo spravile - če ne bodo koordinirane s CZ. In ne pozabite, pomoč bo potrebna še tedne, mesece...«

V petek o območjih s posebnim režimom

Vse, ki se bodo na dan solidarnosti odpravili na pomoč prizadetim v poplavah, ob tem pozivajo, naj to storijo organizirano. Civilna zaščita tako vse prostovoljce poziva k prijavi z aplikacijo Poplave 2023, saj je na že tako nevarnem terenu lahko sicer precej zmede. Prostovoljci naj torej svojo pomoč ponudijo preko aplikacije in se po napotilu organizirano odpravijo na območja, kjer jih potrebujejo. Tiste, ki ne bodo imeli delovnega naloga civilne zaščite, bodo v prihodnjih dneh zavrnili.

V štabu civilne zaščite bodo tako razmislili o območjih, na katerih bo veljal posebni režim. Ta območja bodo predvidoma definirali v petek, na njih pa bodo ob vstopu izvajali posebno kontrolo, je na Televiziji Slovenija pojasnil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Prisotnost otrok odsvetujejo

Zadnje, česar si namreč želijo, je, da bi med prostovoljci prišlo do kakšne poškodbe ali celo smrtne žrtve, je izpostavil Šestan. Razmere na terenu so namreč zaradi plazov, vode, spolzkih tal in blata še vedno nevarne. Vse prostovoljce ob tem tudi pozivajo, naj poskrbijo za lastno zaščitno opremo, tudi zaradi možnosti okužb pa naj na teren prihajajo zdravi posamezniki. Prisotnost otrok odsvetujejo, je še navedel Šestan ter se Slovencem zahvalil za velik odziv in pripravljenost pomagati.

Aplikacija omogoča civilni zaščiti, da pomoč usmeri na pravo lokacijo ob pravem času

Kot je znano je pred dnevi zaživela posebna spletna aplikacija Poplave 2023, prek katere lahko ponudniki prizadetim na poplavnih območjih ponudijo svojo pomoč. Aplikacija omogoča civilni zaščiti, da ponujeno pomoč usmeri na pravo lokacijo ob pravem času. Dostopna je na spletni povezavi poplave2023.urszr.si, in sicer prek računalnikov in mobilnih naprav. V aplikaciji je tudi seznam artiklov, ki jih potrebujejo ljudje na prizadetih območjih. Seznam se bo dnevno lahko spreminjal glede na potrebe s terena. Uporabnik tako po prijavi na seznamu označi artikle, ki jih lahko ponudi, bodisi odda bodisi posodi. Nato dobi potrditev, da je njegova ponudba sprejeta, v dnevu ali dveh pa tudi informacijo, kje to pomoč potrebujejo oziroma kam točno naj jo usmeri.