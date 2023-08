Srce parajoč prizor iz Črne: to je dejal Von der Leynovi pred objemom (VIDEO)

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obiskala Slovenijo ter si skupaj s premierjem Robertom Golobom ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave. Napovedala je zajeten paket pomoči za odpravljanje posledic poplav. Iz solidarnostnega sklada EU si Slovenija lahko obeta 400 milijonov evrov.

Von der Leyen in Golob sta ob spremstvu evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča s helikopterjem preletela Komendo, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje ter si ogledala posledice poplav na nekaterih izmed najbolj prizadetih območjih. V Črni na Koroškem se je predsednica komisije srečala z domačini in ostalimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme.