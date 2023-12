Častni konzul Slovenije postal tudi častni vitez (FOTO)

Našo deželo bogatijo vinska trta in vinogradi, vinogradništvo je naša dediščina. Prav spoštovanje dediščine in vrednot, ki izhajajo iz slovenske tradicije gojenja trte in predelave vina, je eno izmed bistvenih poslanstev Združenja slovenskega reda vitezov vina.

Člani so se minulo soboto v Kostanjevici na Krki zbrali na že 19. viteški slovesnosti. To je bila priložnost, da so medse sprejeli nekaj pripravnikov, nekateri pa so napredovali po stopnjah reda.

Vrhunec dogajanja je bila podelitev naziva častnega člana, ki ga je tokrat na predlog viteškega omizja Dolenjske, Bele krajine in Posavja prejel Branko Roglić, ustanovitelj Orbica, vodilnega evropskega distributerja blagovnih znamk s področja široke potrošnje in kozmetike.

Branko Roglić in Zdravko Mastnak

Leta 1987 je z nemškim partnerjem v Švici ustanovil podjetje Orbico, že leto pozneje pa še v Ljubljani. Je lastnik ali večinski lastnik kar 19 podjetij v 18 državah, v poslovanje pa sta vključena tudi sinova Josip in Stjepan. Skupina skupaj zaposluje 8000 ljudi, skupni promet vseh podjetij pa je v letu 2021 znašal 3,1 milijarde evrov. Od leta 2017 je Branko Roglić tudi slovenski državljan, trenutno opravlja funkcijo častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Splitu.

Slovensko-hrvaška znamka

Je vsestransko aktiven človek, ki povsod pušča svoj pečat, ne gre pa spregledati tudi njegovega prispevka na področju slovenskega vinogradništva in vinarstva, vključno s promocijo slovenskih vin, ki so zaradi distribucijskih kanalov skupine Orbico dosegljiva po vsem svetu.

Ker Roglić venomer išče nove izzive in priložnosti, zdaj oblikuje novo slovensko-hrvaško blagovno znamko Adriatic wines, ki bo predstavljala prepoznavna vina obeh držav. Naziv častnega člana Združenja slovenskega reda vitezov vina sta mu podelila ambasador reda Štefan Pavlinjek in konzul viteškega omizja Dolenjska, Bela krajina in Posavje Blaž Žibret.

Na slovesnosti v Kostanjevici so v red vitezov sprejeli pripravnike. Enakopravni član je tako zdaj Primorec Tomaž Bevčič, kuharski mojster, ki svojo zgodbo o uspehu z ženo Patrizio snuje v centru Portoroža, oba sta člana evropskega združenja kuharjev JRE, priznani vodnik Gault&Millau jima je dodelil kar tri kape, četrto leto sta prejemnika Michelinovega priporočila, tretje leto pa nosilca certifikata Green key in Green cousine.

Pripravniki so bili slavnostno sprejeti v članstvo Slovenskega reda vitezov vina.

Klara Malnar, učenka 9. razreda OŠ Brusnice, je zaigrala na prečno flavto.

Nekaj jih je napredovalo v najvišjo stopnjo, to je vitez reda.

Oba sta velika ljubitelja vin, v svoji restavraciji ponujata več kot 300 etiket, slovenskih in tujih. Tomaževa družina, tudi otroka Ana in Adam, je temelj, ki mu omogoča neverjetno dogodivščino, prav zaradi hčerke, sladkorne bolnice, pa je razvil izvirne recepte, s katerimi je soustvaril knjigo Najboljše z vrha, kuharski recepti vrhunskih slovenskih kuharjev z izračuni za diabetes.

Nov član reda je zdaj tudi François Botton, ki je iz regije Champagne v Franciji prišel na družinsko posestvo Domaine Slapšak na Telče v osrčje dolenjskih gričev. Sem ga je pripeljala ljubezen do Urške, ta je z možem nadgradila vinsko zgodbo svojih staršev Martina in Tanje. François Botton je namreč vinar in strokovnjak za pridelavo penin po tradicionalni metodi. Ko je prišel na Dolenjsko, je začel proučevati grozdje, ki sta ga Martin in Tanja gojila v svojih vinogradih, in ugotovil, da ima žametna črnina, ki raste na Dolenjskem, fantastičen potencial za penine.

Častni član je postal Branko Roglić (v sredini), imenovala sta ga Blaž Žibret in Štefan Pavlinjek.

Branko Roglić ima 19 podjetij v 18 državah.

Ivan Mijošek (v sredini) je dobil pokal za viteško vino 2023.

Viteško vino 2023 je ledeno vino sauvignon letnik 2009, ki ga je pridelal Štajerec Ivan Mijošek.

Deluje v številnih društvih

Skupaj so se lotili dela, zasadili so dodatne vinograde s chardonnayjem in modrim pinotom ter začeli pridelavo penin. Vina zdaj nosijo francosko-slovensko blagovno znamko Domaine Slapšak, ki simbolizira poroko francoske tehnike in slovenske tradicije, iz katere izvira živahna penina.

Enakopravni član reda je na predlog vinskega omizja Ptuj Ormož zdaj postal še Alojz Herga, ki obdeluje 60 hektarjev kmetijskih zemljišč, tudi vinograde. Ni aktiven le na domačem posestvu, ampak tudi v politiki, saj je bil ob ustanovitvi občine Juršinci član občinskega sveta, podžupan občine pa je drugi mandat.

Po slovesnosti je bilo kosilo, za katero so poskrbeli v lokalu Kaval iz Velikih Brusnic.

Vitezi so se zbrali v Kostanjevici na Krki

Kljub obveznostim na kmetiji vedno najde čas tudi za delovanje v številnih društvih; je član Lovske družine Juršinci, član PGD Gabrnik, predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Juršinci, član Trsničarske zadruge Juršinci in Perutninarske zadruge Ptuj pa tudi Kmetijske zadruge Ptuj, kjer je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice območne enote Ptuj. Tokrat je zaprisegel tudi Igor Sanabor, ki je bil sprejet že lani, a je bil takrat zadržan.

V viteze vina drugega reda so bili sprejeti Marko Breznik, Miran Gracer, Toni Pogačar in Aco Šuštar. Med viteze 1. stopnje so napredovali Iztok Bricl, Bojan Horvat, Marjan Klobasa, Marjan Kramberger, Simona Potočnik in Janja Klanjčar Žajdela, v najvišjo stopnjo, to je med viteze reda, pa so napredovali Renato Flisar, Gorazd Kovačič, Venčeslav Pišot in Alojz Pleskovič.

Redovno himno je zapel Aleks Štakul.

Zaigral je Pihalni orkester Kostanjevica na Krki.

Ob tej priložnosti so podelili listine zmagovalcem 19. viteškega turnirja slovenskih vin. Prejeli so jih Robert Pungračič (Ptuj Ormož), Beno Puntar (Maribor), Franc Plajnšek (Ptuj Ormož) in Ivan Mijošek (Celje). Slednji je dobil tudi pokal, saj je bilo njegovo ledeno vino sauvignon letnik 2009 najboljše in se je okitilo z nazivom viteško vino 2023.