Časovnica glede snega se spreminja! Gregorčič nam je povedal kako

Ker se vremenski modeli spreminjajo iz danes na jutri, nam je dežurni meteorolog Branko Gregorčič posredoval nove podatke, ki napovedujejo sneženje do nižin. Če je bilo še v torek videti, da se bomo v nedeljo zbudili v zimsko pravljico, pa se je sneženje za nekaj ur zamaknilo.

»Časovno se napoved padavin nekoliko zamika. Zdaj kaže, da jih v soboto pred večerom še ne bo. Na zahodu se bodo začele v prvi polovici noči, nato pa se bodo širile proti vzhodu. Najverjetneje bo dež po nižinah prehajal v sneg, lahko pa se zgodi, da bo marsikje v notranjosti Slovenije snežilo še v nedeljo dopoldne, na vzhodu pa morda celo še popoldne,« nam je pojasnil Gregorčič.

Za zdaj kaže, da po nižinah osrednje Slovenije večinoma lahko pričakujemo od 5 do 15 centimetrov snega. »A to ni obljuba,« poudarja Gregorčič, in pravi, da se bo v petek vedelo več podrobnosti.

Po besedah meteorologa je namreč »še vedno prisotna negotovost v napovedi lege ciklona nad severnim Sredozemljem v noči na nedeljo, od česar bo odvisna intenziteta ter količina padavin nad Slovenijo, s tem pa je povezana seveda tudi napoved pričakovane debeline snežne odeje«.

Zagotovo pa je, da se snega že lahko veselijo žičničarji, ki lahko odprejo smučarko sezono. V gorah bo namreč zapadla lepa količina snega, in sicer vsaj 20 do 40 centimetrov.