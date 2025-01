Čas za obrezovanje in čiščenje: nasveti za vrtnarje v hladnejših mesecih

Vrtove kljub morebitni zmrzali in snegu že zdaj začnemo pripravljati na toplejše mesece. Že nekaj ​​preprostih korakov in ukrepov pozimi bo dovolj, da bodo v pomladnih in poletnih mesecih še lepši in še bolj cvetoči, svetujejo strokovnjaki, ki ljubiteljem zelenja svetujejo, naj pustijo nekaj delov vrta nepokošenega, saj bodo s tem omogočili pticam in drugim živalim dostop do hrane in zavetja. V zemljo potisnemo prst: če je še vlažna, z zalivanjem malo počakamo. Poglejmo, kako lahko kar najbolje izkoristimo te hladnejše mesece, svoj vrt pa pripeljemo do še popolnejšega poletnega sijaja. Tako...