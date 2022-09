Cankarjeva mati je kavo kupila v lekarni (FOTO)

Skodelica kave pisatelja Ivana Cankarja je spodbudila njegove zdajšnje rojake, da so pred leti na Vrhniki začeli pripravljati festival kave, v soboto je bil že šestič. Kava je ena od treh pijač – poleg vode in čaja –, ki se jih na svetu popije največ in ki se pijejo najpogosteje. Kavoljubi imajo celo svoj mednarodni dan, praznovati so ga začeli 1. oktobra 2015. Kavovec, rastlina, ki rodi rdeče, češnjam podobne plodove, potrebuje za vzgojo posebne rastne razmere, zato ga v Evropi ne moremo gojiti. Lahko ga gojimo kot okrasno lončnico v stanovanju, vendar ne na soncu in v primernih toplotnih razmerah. A kave iz domače pridelave ne boste pili.

Matej Čuk je v imenu partnerice Saše Obranovič (Sašina sladka ustvarjalnica) ponujal šmorn ali carski praženec.

Ivanova šalca za vrhniške gasilce; predstavniki Lions kluba Vrhnika (z leve): Irena Aljukić, Lina Nagode Gogala in kipar Bojan Mavsar

Na festivalu kave na Vrhniki so obiskovalci lahko na stojnicah preverili ponudbo pražarn ali pa se udeležili okušanja kave, t. i. cuppinga. Lahko so pokusili tudi specialty kave, takšne s poreklom, procesirane in fermentirane na posebne in eksperimentalne načine. V goste je prišla mojstrica latte art Carmen Clemente iz Italije, ki je letos na svetovnem prvenstvu v ustvarjanju kave z mlekom prejela naziv svetovne prvakinje. Pridružila se ji je Tjaša Rogelj, umetnica ustvarjanja najlepših in tudi noro okusnih kav, ki je na svoji stojnici ponujala selfie coffee, to je poseben tiskalnik, ki na mlečno peno natisne, kar želite.

Slavka Arjo ustvarja nakit, tudi s kavnimi zrni.

Domiselni Vrhničani niso pozabili na festivalsko kulinarično ponudbo, saj so obiskovalci lahko naročili vse, od burgerja s kavnimi prilogami do vafljev s tovrstnimi prelivi. Med drugim je bilo na voljo pivo s kavo pivovarne Kralj z Dobrove pri Ljubljani, nežnejši spol pa si je ogledoval nakit Slavke Arko, tudi iz kavnih zrn, ki je na prodaj pod blagovno znamko Psoglavka iz Sodražice. Omenimo še foto kotiček, kjer so se obiskovalci lahko fotografirali z zabavnimi pripomočki, tudi skladno z novim britanskim kraljem Karlom III. s krono na glavi.

Zelo pomembno mleko

Že dolgo so mimo časi, ko smo poznali kavo z zamorčkom, naslikanim na gramski zavojček, in začeli prisegati na tisto iz Portoroža. V zadnjih letih na naš trg prihaja neposredno iz dežel, ki so poznane po njeni pridelavi. Žiga Povše iz podjetja Rjavi tukan nam je povedal, da uvažajo kavo iz Brazilije in imajo svojo pražarno: »Uvažamo jo neposredno s kmetij, kjer se ukvarjajo s pridelavo kave. V Braziliji imamo tudi svojo kmetijo, ker je moje dekle Brazilka. Na festivalu smo predstavili kavo z naše kmetije in še z dveh drugih. Vsa prihaja iz iste regije, kljub temu pa so si zelo različne. Pitje kave se spreminja, saj Slovenci vse bolj spoznavajo raznolikost okusov tega napitka, ki se pojavlja na našem trgu. Gibanje specialty kave je še mlado, poudarek pa je na kavah, ki so pražene svetlo. Mi smo bili doslej navajeni na bolj temno praženje, kjer se skrijejo vse napake. Z našim svetlim praženjem želimo poudariti okuse kave, ki jih ima v sebi. Vse znanje o kavi sem dobil v Braziliji, kjer sem se učil o pridelavi in nadaljnjih postopkih, preden pride kava na tržišče. Kavovci namreč uspevajo nad tisoč metri nadmorske višine, v Keniji, Etiopiji in Kolumbiji pa jo gojijo na več kot dva tisoč metrih nadmorske višine.«

Carmen Clemente, svetovna prvakinja v latte artu

Jure Guzelj iz pivovarne Kralj pravi, da varijo tudi pivo s kavo.

V fotokotičku so se obiskovalci lahko fotografirali in dobili brezplačno fotografijo.

Posebna gostja festivala je bila Carmen Clemente iz Italije, svetovna prvakinja v latte artu. »Svojo poklicno pot sem začela kot natakarica, šele potem sem se posvetila ustvarjanju umetnosti v pripravi kavnega napitka,« je povedala. »Leta 2011 sem začela tečaje za baristo, leta 2015 pa sem stopila na profesionalno pot. Nad svojim delom in umetniškim ustvarjanjem sem bila zelo navdušena, zato sem nadaljevala. Kako napravimo dobro kavo? Potrebujemo ustrezno mešanico, kjer je 80 odstotkov arabice in 20 odstotkov robuste, zelo pomembno pa je mleko, ki ima daljši rok trajanja. S tem dobimo bogatejši okus. Na svetovno prvenstvo v latte artu sem se zelo intenzivno pripravljala, od šest do osem ur na dan. Fizična in psihična pripravljenost sta na tekmovanju prav tako zelo pomembni.«

Črtica in Kofetarica Nastanek Cankarjeve črtice Skodelica kave časovno sovpada z nastankom Kofetarice Ivane Kobilca. Kava je bila v tistih časih težko dosegljiva, zagotovo tudi zelo draga. Zanimivo je, da so jo prodajali lekarnarji, ki so imeli na voljo tudi kuhano in jo prodajali za zdravljenje nekaterih zdravstvenih tegob. Po vsej verjetnosti je Cankarjeva mati kavo dobila prav pri lekarnarju, jo skuhala in jo nato prinesla sinu.

Na prireditvi se je s posebno akcijo Skupaj za gasilce predstavil tudi Lions klub Vrhnika. Akademski kipar mag. Bojan Mavsar je ustvaril Ivanovo šalco, ki je v bistvu mala plastika, skodelica s Cankarjevo podobo, ki sicer ni namenjena pitju kave. »Na vsakoletni jadralni regati sem poskušal prodati čim več teh Ivanovih šalc, izkupiček pa smo namenili begunskim otrokom ukrajinskih mater. Na regati smo nabrali kar nekaj denarja, zdaj pa smo se odločili, da ga namenimo vrhniškim gasilcem. Tudi zato, ker so tako požrtvovalno sodelovali pri gašenju velikega požara na Krasu. Tako zdaj Ivanove šalce prodajamo za gasilce, v petek, 30. septembra, ob 19.30 pa v našem Cankarjevem domu pripravljamo dobrodelni koncert.

Pri nas je vse več brazilske kave.

Omar Escobar (levo) ima na Vrhniki že vrsto let svojo pražarno.

Nastopili bodo Big Band Vrhnika, Marjan Bunič, Alenka Godec, Eva Hren, Nina Pušlar, Matjaž Mrak, Robert Smolnikar trio, Rebeka Radovan, Lea Bartha Pesek, Tomaž Domicelj, Pepel in kri, Gojmir Lešnjak - Gojc in Gal Juvan. Izkupiček s koncerta, na katerem bodo vsi izvajalci nastopili dobrodelno, bomo prav tako namenili našim gasilcem za obnovo v gašenju na Krasu uničene opreme. Z Ivanovo šalco pa ne bomo pozabili na našega rojaka Ivana Cankarja, s tem pa si želimo, da se z njim srečamo še ob kakšni drugi priložnosti.«