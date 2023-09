Čaka nas vremenski preobrat, spet se bomo skrivali pred nevihtami

Kot nam je dejal Arsov dežurni prognostik, bo danes sončno z nekaj plohami in nevihtami na zahodu v popoldanskem času. Pihal bo jugozahodni veter. Jutri nas čaka precej burno vremensko dogajanje. Slovenijo bo prešla hladna fronta s plohami in nevihtami, ki bodo popoldne slabele, od severa pa se bo počasi jasnilo, nam je dejal dežurni prognostik in dodal, da bo popoldne tudi nekaj šibke burje.

»Ob nevihtah je lahko tudi kakšen močnejši naliv kje krajevno, ne dolgotrajen,« pravi. Dodaja, da so možni tudi močnejši sunki vetra. Kakšne večje toče ne pričakuje.

Kratko izboljšanje vremena

Po vremensko dokaj burnem torku nas čaka kratko izboljšanje vremena. Kot je dejal, bo v sredo sončno z jutranjo oziroma dopoldansko meglo. Četrtek bo večinoma sončen z jutranjo oziroma dopoldansko meglo. Popoldne lahko na zahodu pričakujemo posamezne plohe in nevihte. V petek nas čaka spremenljivo vreme. Na zahodu lahko pričakujemo več oblačnosti s krajevnimi plohami in nevihtami. Te lahko v soboto pričakujemo tudi drugod po državi.

Čeprav v prihodnjih dneh ne bo sonca v izobilju, nas vsaj zeblo še ne bo. »Večjih ohladitev ne bo. Dnevne temperature bodo predvsem odvisne od količine sonca in oblačnosti,« pravi in dodaja, da deset dni kakšnih večjih ohladitev še ne bo.