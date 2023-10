Burno vremensko dogajanje: Ne na pot, če to ni nujno

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili priporočila in usmeritve, kako ravnati s pitno vodo in živili ob napovedanih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah. Med ključnimi ukrepi izpostavljajo prekuhavanje pitne vode.

S pravilnim prekuhavanjem lahko namreč uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni in ki se prenašajo z vodo. Pri prekuhavanju je priporočeno, da voda vre tri minute, če je motna, pa jo predhodno zbistrimo z usedanjem, nato pa filtriramo skozi več plasti čiste, prelikane tkanine ali čist papirnat filter. Takšna voda je uporabna 24 ur, v izjemnih okoliščinah pa tudi do 48 ur, če je hranjena na hladnem, so pojasnili na NIJZ.

Ob izdanem ukrepu je treba prekuhavati vodo za pitje in pripravo hrane, vključno s pripravo toplih in hladnih pijač ter ledenih kock, vodo za pranje sadja in zelenjave ter vodo za umivanje zob. S prekuhano vodo vedno pripravljamo tudi hrano in napitke za dojenčke, po potrebi tudi za bolnike z zmanjšano imunsko odpornostjo. V primerih, ko je prekuhavanje vode težko izvedljivo ali nepraktično, pa namesto prekuhane uporabimo embalirano pitno vodo, navaja NIJZ.