Burno televizijsko soočenje: Fajonovo ta izjava izredno prizadela

Televizijski hiši Planet TV in Nova24TV sta v predvolilni oddaji Slovenija izbira, gostili Alenko Bratušek (SAB), Anžeta Logarja (SDS), Tanjo Fajon (SD), Mateja Tonina (NSi) in Aljoza Kovšco (Povežimo Slovenijo). Kot sta uvodoma pojasnila voditelja, so vabili tudi Roberta Goloba iz Gibanja Slovenija, a se ta soočenja ni udeležil.

Tanja Fajon je dejala, da je ruski predsednik izredno nepredvidljiv, zato si ne upa napovedati, kakšna bo prihodnost Evrope po začetku vojne v Ukrajini. »Če bi sodila po vsem tem, kar poslušamo zadnji teden o nepredvidljivosti ruskega predsednika, si ne upam napovedati, kako daleč bo šlo.« Po njenem prepričanju rožljanje z jedrskim orožjem nikakor ni na mestu, saj lahko pride do vojne, ki je ne bo več mogoče ustaviti.

Bratuškova se je strinjala, da je to, kar se dogaja v tej zgodbi, popolnomo nesprejemljivo. Jo pa veseli, da je Evropska unija enotna pri sprejemanju sankcij proti Rusiji. »Po oceni stranke SAB moramo storiti vse, da se zadeve rešijo s pogovorom. Vse vojne so se končale za mizo in s pogovorom,« je poudarila.

Logar: Pomembno je, da smo del Nata

Del opozicije predsedniku vlade Janezu Janši očita, da s svojimi aktivnostmi kako ustaviti agresijo Rusije nespametno podžiga konflikt, s čimer se minister Logar ni strinjal. »Odziv opozicije smatram kot nespameten. Še eden od napačnih korakov, ki jih spremljamo v mednarodnem prostoru s strani naše opozicije. Danes lahko vidimo, kako pomembno je, da je Slovenija na referendumu soglašala o vstopu v Nato in vstopila v Nato in vstopila v del kolektivne obrambe,« je dejal.

Po besedah Logarja Slovenija vse napore polaga v to, da se ruska agresija konča. S trditvijo Brtuškove, da se vojne končajo za mizo, se ni strinjal, temveč je poudaril, da so se vse vojne končale takrat, ko je ena stran popustila in podpisala mirovni sporazum. Bratuškova pa je dodala, da je »slaba stvar trenutna situacija v naši državi, kot je denimo napadanje medijev«, to pa lahko po njenem mnenju privede do situacije, ki smo ji zdaj priča v Evropi

Završalo med Fajonovo in Kovšco

Fajonova je izpostavila, da se ji ne zdi primerno, da zdaj pomagamo Ukrajincem, kar da je sicer prav, a da drugim beguncem v preteklosti nismo zmogli priskočiti na pomoč. »Prav je, da imamo humanitarni pristop. To so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč.«

Kovšca pa je po drugi prepričan, da je razlika med prebežniki iz Azije in ukrajinskimi begunci velika, saj da je Ukrajina zaprla izhod iz države moškim, ki so sposobni za boj. »Moške pa z veseljem zavrnemo na mejah,« je dejal in s tem vidno razburil Fajonovo. Dejala je, da jo je ta izjava zelo prizadela, saj da gre za izredno nestrpno izjavo. »Če je to retorika kogarkoli v vladajoči politiki, nas mora zelo skrbeti.« Sicer pa je še enkrat poudarila, da sama loči med migranti in begunci ter da v preteklosti nismo bili sposobni poskrbeti za begunce iz Sirije in Afganistana.

Bratuškova pa je tvit vlade, v katerem so prav tako razlikovali med ukrajinskimi in azijskimi migranti, označila za »sramoto za našo državo«.