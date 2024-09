Po Marjanini spremembi spola ljudje jezni, ker država ne da denarja tudi za bolne otroke

Na naši spletni strani ste včeraj lahko prebrali članek o Marjani Čelan, ki je junija prestala operacijo spola in tako postala ženska. V Beogradu na kliniki za spremembo spola so ji odstranili penis ter ga nadomestili z vagino. »Operacija je bila nadvse uspešna, osebje klinike je bilo neverjetno, kljub bolečinam sem se odlično počutila,« je dejala. Po operaciji je zelo vesela, in kot pravi, se počuti odlično.

Operacija, ki jo je opravil zelo znan kirurg Miroslav Đorđević, je bila po njenih besedah izjemno zahtevna in je trajala devet ur. V bolnišnici je bila dva tedna, deset dni pa je tudi preživela v enem od tamkajšnjih hotelov, ker je morala mirovati. Da je sploh lahko šla na operacijo, je morala dve leti obiskovati psihiatra. Šele po pridobitvi njegovega mnenja z diagnozo transseksualizma se je lahko začelo hormonsko zdravljenje. Operativni poseg v vrednosti okrog 24.000 evrov je plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar pa je zmotilo nekatere bralce. Nasploh so bili odzivi na njeno zgodbo precej burni. Spodaj so zbrani nekateri komentarji z interneta v nelektorirani obliki.

Zadovoljna je bila z osebjem zasebne klinike. FOTO: osebni arhiv

Odzivi bralcev

Stavek v članku: "Operativni poseg v vrednosti okoli 24.000 evrov ji je plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije."... na drugi strani pa primeri, ko je oseba s 35 leti delovne dobe prvič na bolniški v breme ZZZS in že na isti dan kot dobi odločbo jo obišče še kontrolor. Bravo!!!! Seveda se ve kdo je krivec za takšno trošenje sredstev iz zdravstvene blagajne v katero obvezno vplačujemo vsi zaposleni v tej državi. Predsednik vlade, minister za zdravstvo, generalni direktor ZZZS so glavni krivci, seveda pe ne edini. Očitno bo vsakdo v tej državi moral resno razmisliti, če bo v ta sistem vzajemnosti še prispeval denar o takšnem trošenju. Ne pozabite, ljudje rabijo zobno protezo in si jo morajo sami kupiti, ker na državno brez zob čakajo leta, ne pozabite ko je mali Kris rabil zdravljenje, je zbirala vsa Slovenija, ko rabite specialista si ga morate plačati sami, ker je čakalna doba v ZZZS sistemu nerazumno predolga... dejanski problem čakalnih vrst je neplačevanje posegov, ker jih ZZZS ne plača, jih izvajalci pač ne opravljajo dovolj številno. Ne gre za pomankanje zdravnikov, ampak za neplačevanje pregledov! Zato je možno, da samoplačniško pridete takoj na vrsto, preko ZZZS pa le čakate, ker vašega pregleda ne želijo plačati ko ga rabite. Če bi dejansko šlo za pomanjkanje kadrov, pol si jih niti samoplačniško ne bi mogli plačati, ker jih preprosto ne bi bilo... tako pa zdravniki so, pacienti so, ampak kaj ko ZZZS noče zdravstvenim ustanovam plačati za vse posege ki jih bi ti lahko opravili.

Nič nimam proti nikomur, ampak da za uboge, bolne otroke zbiramo zamaške in denar, da lahko gredo na operacijo, da preživijo in nič ne krije zdravstvo to je pa za bruhat... kako lahko in s kakšnim srcem lahko ta moški, ženska ali karkoli že je, to deli z javnostjo.. naj gre otroško onkologijo ... zdravi otroci samo na ortodonta čakajo po pet let... žalost do neba

A so že kako hišo na poplavljenem območju zgradili.

Jaz bom pa takole rekla.Ce si je zelel/a spremembo spola ok.Vse razumem in če bo lahko tako srečno zazivel/a super.Ampak to, da operacijo placa zzzs je pa absurd.Veliko drugih predvsem zelo bolnih otrockov si to zasluži, ne pa da moremo zbirati zamaške in podobno.

Za bolne otroke, Urbana, Krisa, Karolino in tako dalje, pa ta država nima denarja. Žalostno in sramotno​

Če je ZZZS dal denar njej,ker je trans naj ga da se meni za osnovne stvari