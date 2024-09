Marjan je končno postal ženska!

Dvainpetdesetletno Marjano Čelan iz Ljubljane so bralci Slovenskih novic spoznali decembra lani, ko smo napovedali, da bo letos postala ženska ne le v pravnem, temveč tudi v fizičnem pomenu te besede. In res: 25. junija so ji v Beogradu na kliniki za spremembo spola odstranili penis in ga nadomestili z vagino. »Zelo sem vesela, resnično se počutim odlično. In čeprav sem mislila, da bom najprej dobila nove prsi, mi je zdravnik to za zdaj odsvetoval, saj na njihovo rast vplivajo tudi hormonske terapije, ki jih redno jemljem,« navdušeno pripoveduje sogovornica.

Dolgotrajen postopek

Kot je znano, se pri transspolnih osebah spol ob rojstvu ne ujema s spolno identiteto, ki jo pozneje začuti oseba sama. »Že kot otrok sem čutila, da sem drugačna, a kakšnih posebnih težav med odraščanjem zaradi tega nisem čutila. Doma sem namreč lahko bila to, kar sem, v šoli pa so se posmehovali predvsem mojim oranžnim lasem in pegam,« pojasnjuje invalidsko upokojena Marjana, ki je bila pred kratkim še Marjan.

»Operacija je bila nadvse uspešna, osebje klinike je bilo neverjetno, kljub bolečinam sem se odlično počutila,« pripoveduje in dodaja, da je operacija izjemno zahtevna in je trajala dolgih devet ur. V zasebni bolnišnici ST Medica, ki se je razvila v svetovni center kirurgije za spremembo spola, je svoje telo zaupala svetovno znanemu kirurgu Miroslavu Đorđeviću. Ta je operiral genitalije že 1500 transspolnim z vsega sveta, tudi Slovencev. »Poleg tega je bila na kliniki zelo dobra hrana, čistoča pa za čisto desetko,« poudarja Marjana.

Na zasebni kliniki jo je operiral svetovno priznani kirurg Miroslav Đorđević. FOTO: Milena Zupanič

Dva tedna je ostala v bolnišnici, nato je deset dni preživela še v enem od beograjskih hotelov, saj je morala mirovati. »Če bi vedela, da je okrevanje tako boleče, se za operacijo mogoče ne bi odločila, a danes mi absolutno ni žal. Končno sem ženska v pravem pomenu besede,« ne more skriti navdušenja.

Operativni poseg v vrednosti okoli 24.000 evrov ji je plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pred operacijo pa je morala dve leti obiskovati psihiatra, ki oceni, kako močna je želja po spremembi. Šele po pridobitvi psihiatričnega mnenja z diagnozo transseksualizma se je lahko začelo hormonsko zdravljenje.

Želi si trajno zvezo z moškim

Marjana ima od lani tudi osebne dokumente. »Pogoji za spremembo v osebnih dokumentih so strogi, med drugim ne smeš biti kaznovan.« Med hormonskimi terapijami, ki jih bo morala jemati vse življenje, ugotavlja, da je postala veliko bolj čustvena. »Shujšala sem za 16 kilogramov, spremenila sem tudi prehrano, uživam več zelenjave in ničesar, kar napenja. Zelo skrbim za higieno. Opažam tudi spremembe v glasu, zjutraj in proti večeru zvenim bolj žensko,« razlaga o spremembah. Tudi sicer je Marjana zelo rada urejena, rada je naličena, skrbi za urejene nohte, trenutno še nosi blond lasuljo, ima tri različne, in se nadeja, da bo nekoč imela svoje dolge lase.

Marjana Čelan ne more prehvaliti osebja zasebne klinike. FOTO: Osebni Arhiv

Pazljivo izbira tudi partnerje, priznava pa, da je težko. »V lokale za istospolne ne hodim. Moški, ki bi me pritegnil, mora biti urejen, imeti mora svoje stanovanje, službo, ne sme biti baraba, alkoholik ali zasvojenec z drogo, teh sem v življenju srečala kar nekaj. Doma nimam nobenega alkohola, sem absolutno proti,« pripoveduje. »Želim si trajno zvezo z moškim, a ugotavljam, da je večina njih, sploh denimo tisti, ki se javljajo na družbenih omrežjih, izkoriščevalskih, večina je poročenih. Jaz pa si želim nekoga, s katerim bi potovala po svetu, recimo v Ameriko ali pa na Maldive.«

Prehod traja od tri do štiri leta. »Že med hormonsko terapijo sem opazila spremembe, kot je recimo močnejše čustvovanje, dlak skoraj nimam več, opažam, da sem dobila nežnejše poteze obraza,« sklene sogovornica, ki se veseli življenja v ženskem telesu.