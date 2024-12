Burna razprava o sedežnem redu! SDS zahteva, da se Irglova in Logar presedeta, onadva proti: »Midva nisva kužna«

Na današnji seji kolegija predsednice državnega zbora (DZ) so poslanske skupine največ časa namenile razpravi o sedežnem redu poslancev. Poslanska skupina SDS zahteva, da se nepovezana poslanca Anže Logar in Eva Irgl, ki sta ustanovila novo stranko Demokrati, presedeta na drugo lokacijo.

Logar in Irglova temu odločno nasprotujeta. Poleg tega kolegij ni bil sklepčen za obravnavo kršitev etičnega kodeksa, dogovorili pa so se o sklicu izredne seje DZ, ki bo v četrtek.

Presedanje poslancev

SDS želi ustvariti jasno razmejitev med svojo poslansko skupino in NSi ter zahteva presedanje Logarja in Irglove. Vodje poslanskih skupin koalicije predlagajo, naj se omenjena presedeta v zadnjo vrsto nad poslanskima skupinama Levice in SD, kjer sedita nepovezana poslanca Mojca Šetinc Pašek in Dejan Kaloh.

Logar je to zahtevo zavrnil: »Midva nisva kužna, želi pa se z najinima poslanskima mandatoma oziroma sedežema delovati kot nebodigatreba, ki ga damo nekam, kamor damo vse tiste, ki razmišljajo drugače kot v neki skupini.« Poudaril je, da bi bilo takšno dejanje napačen signal parlamenta.

FOTO: Leon Vidic/delo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je pojasnila, da SDS kot druga največja poslanska skupina lahko zahteva spremembo sedežnega reda: »Nihče od tukaj prisotnih vas ne želi presedati, vključno z mano.«

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič pa je opozorila, da se bo, če bosta Logar in Irglova presedena za Levico in SD, presedla tudi poslanska skupina Svoboda.

Dogovora na kolegiju niso dosegli. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je predlagal, da rešitev poiščejo brez prisotnosti kamer.

Izredna seja DZ in zakonodajne pobude

Vodje poslanskih skupin so se dogovorili o sklicu izredne seje DZ, ki bo v četrtek. Na seji bodo poslanci po nujnem postopku obravnavali predloge zakonov o prehodnem financiranju za pravičen izstop iz premoga, o dolgotrajni oskrbi, o lekarniški dejavnosti ter o dodatnih ukrepih v zdravstvu.

Po skrajšanem postopku pa bodo obravnavali predloge zakonov o urejanju prostora in o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Etični kodeks ostaja odprt

Na kolegiju je bil načrtovan tudi razmislek o kršitvah etičnega kodeksa poslank in poslancev. Zaradi odsotnosti vodij poslanskih skupin SDS in NSi kolegij ni bil sklepčen. Predsednica DZ je opozorila, da bo sprejetje sankcij prestavljeno, dokler ne bodo zagotovili potrebne večine.

Med osumljenci za kršitve kodeksa so poslanca SDS Žan Mahnič in Franc Breznik ter poslanec Svobode Miroslav Gregorič. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je sejo zapustil pred obravnavo te točke in poudaril, da je svojo odsotnost napovedal vnaprej: »Protestiram, da se mi polaga besede in razloge v usta.«

Spor okoli sedežnega reda in nesklepčnost kolegija sta zaznamovala sejo, ključni izzivi pa ostajajo odprti.