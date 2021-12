Bucike z rokavčki nad demenco

Klekljarska skupina Bucike, ki deluje pod okriljem inštituta Zaupanje, vsako leto ob občinskem prazniku na sevniškem gradu pripravi klekljarsko razstavo. Zaradi korone razstave letos že drugo leto ni bilo. Ker pa klekljarice ne morejo mirovati, so se odločile, da se namesto razstavi posvetijo izdelavi rokavčkov pomagavčkov. »Gre za pletene ali kvačkane tulce živih barv z nameščenimi gumbi in sponkami,« je pojasnila vodja klekljarske skupine Tina Železnik. Rokavčki so namenjeni predvsem bolnikom z demenco, ki jim jih nadenejo, kadar so izgubljeni, nemirni, živobarvni rokavčki z dodatki pa bolnikovo pozornost preusmerijo in jih umirijo.

Ideja o rokavčkih prihaja iz skandinavskih držav, v Sloveniji pa se tudi uveljavlja že več let. Za izdelavo lahko porabite ostanke prejic, ki jih imate doma. Na rokavček lahko našijete, gumbe, rožice, zvezdice, perlice, kroglice. Ko je rokavček, ki naj ima dimenzijo 28 x 28 cm ali 30 x 30 cm, končan, ga le prepognete in zašijete, da nastane tulec.

Bucike so se z veseljem lotile izdelave, pridružile pa so se jim še številne druge prostovoljke. Najprej so izdelale 120 rokavčkov; po 30 so jih podarile domovom upokojencev v Sevnici, na Impoljci, v Brežicah in Loki pri Zidanem Mostu. Zadnja pošiljka s 30 rokavčki pa je romala na društvo Spominčica. Delo nadaljuje, saj je uporabnikov, ki bi jih potrebovali, še veliko.