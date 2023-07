Brv je postala Medvoški lok (FOTO)

Občina Medvode je uredila novo kolesarsko pot, ki povezuje Medvode in Pirniče z Vikrčami, kjer se pot tudi začne, in sicer na meji z Mestno občino Ljubljana, prek obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje desno proti naselju Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka prek nove, 138 metrov dolge brvi čez Savo do središča Medvod.

Brv so na podlagi razpisa poimenovali Medvoški lok. FOTO: Občina Medvode

S tem so v Medvodah poskrbeli za varno in urejeno kolesarsko povezavo med zalednimi naselji Medvode, Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem v Medvodah, kjer so institucije, kot so knjižnica, občinska stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovska središča, banka, pošta, kulturni dom, ter železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega potniškega prometa.

Asfaltirana kolesarska pot

Zgrajena asfaltirana kolesarska pot, ki je dolga 6215 metrov in široka 3,5 metra, je dvosmerna ter dovoljuje dostop kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč, saj gre del poti med polji. Krajši del, to je 450 metrov, poteka po obstoječih prometnicah skupaj z motornim prometom.

Steza poteka mimo izvira Straža v Sp. Pirničah. FOTO: Primož Hieng

Urejena kolesarska pot poteka tudi mimo priljubljenega izvira v Spodnjih Pirničah, kjer je urejen manjši bazen nepravilne oblike. To je razmeroma močan hipotermalni izvir Straža s temperaturo vode od 19 do 21 stopinj Celzija in s pretokom od šest do osem litrov na sekundo, ob njem pa je naravno mokrišče z zanimivim redkim rastlinjem in bogato favno. Ob izviru je urejen manjši bazen, ki predvsem domačinom poleti zagotavlja prijetno ohladitev. Po vodo iz izvira, ki je po doslej izvedenih raziskavah zelo kakovostna, hodijo ljudje iz bližnje in daljne okolice.

Kolesarji so jo z navdušenjem sprejeli. FOTO: Primož Hieng

Pomemben del nove povezave, ki so jo predali namenu ob letošnjem medvoškem občinskem prazniku, je brv čez Savo. To je največja investicija zadnjega leta, brv pa je na podlagi javnega razpisa dobila ime Medvoški lok.

V drugi polovici maja so občanke in občane ter obiskovalce občine Medvode povabili k predlaganju imena za novo brv, namenjeno kolesarjem in pešcem čez reko Savo. »Presenečeni smo bili nad izjemno velikim odzivom in množico kreativnih idej za poimenovanje brvi. Do roka smo prejeli kar 71 predlogov. Komisija je imela zahtevno delo, da je izbrala pet predlogov, ki smo jih dali na glasovanje: Aljaževa brv, Medvoški lok, Mestna brv, KOLOMED in Verjanka,« so povedali na občini Medvode.

Ime Medvoški lok je predlagal Roman Veras ter za spomin prejel simbolično darilo, kolesarsko majico in bidon z motivom nove brvi.