Brod jih čez mejo prevaža že 150 let

Sladki Vrh v občini Šentilj v Slovenskih goricah, kjer po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi 687 ljudi – v letu 2008 jih je bilo kar 842, je širni Sloveniji znan predvsem po Tovarni higienskega papirja Paloma. Zelo malo ljudi pa ve, da imajo v kraju enega zadnjih delujočih brodov na reki Muri. Brod na Muri na Sladkem Vrhu že od nekdaj predstavlja pomembno povezavo z Evropo in bogatenje prijateljskih vezi s sosedi Avstrijci.

Avstrija z brodom ni daleč.

S sodobnimi cestnimi povezavami in gradnjo mostov čez reko je začel izgubljati vlogo v prometu, a je kljub temu z zgodovinskega vidika zelo pomemben. V preteklosti je bil edino sredstvo za povezovanje ljudi na obeh straneh reke. Uporabljali so ga lastniki zemljišč za prevoz pridelkov in lesa.

Brod je sicer prevozno sredstvo, sestavljeno iz dveh ladij, dolžine 11 in širine 3,5 metra, ter ene nosilne ploščadi. Z obema brežinama reke je povezan s prečno nosilno vrvjo. Na mestu, kjer stoji še danes, je že več kot 150 let. Ker je leta 1919 postal mejni prehod, je bila vse do vstopa Slovenije EU v stavbi ob brodu tudi carina. Prvotni brod je na žalost utrpel vojne posledice, saj so ga ob koncu vojne leta 1945 Nemci razstrelili. Tako je sedem let za tem čez reko vozila le ena ladjica. Zaradi vedno večjih potreb je bil med letoma 1948 in 1950 zgrajen nov brod, katerega so leta 2000 posodobili. Na Sladkem Vrhu se lahko pohvalijo, da je zdaj najsodobnejši v Sloveniji.

Od leta 2004 je vožnja z brodom za kolesarje, pešce in dvolastnike zastonj.

Vožnja z brodom, ki tehta 16 ton, ni bila vedno zastonj, ampak so krajani morali plačevati brodnino. Od leta 2004 je za kolesarje, pešce in dvolastnike zastonj. Brodnino plačujejo še samo vozniki z motornimi vozili, ki pa jih je vse manj, saj ti izberejo raje pot čez most na Tratah. Danes brod na Sladkem Vrhu uporabljajo predvsem izletniki in turisti, ki gredo čez ta mejni prehod. Če boste med 15. marcem in 15. oktobrom, takrat namreč vozi brod, imeli željo popeljati se čez Muro, vas bo upravljavec broda z veseljem popeljal čez reko in nazaj, s seboj morate imeti le osebni dokument. Upoštevati pa bo treba tudi takratno zakonodajo v zvezi s covidom-19. V zadnjih letih je bilo na vrhuncu sezone dnevno opravljenih tudi do 50 prevozov.