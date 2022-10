Brez presenečenja: Fajonova nova stara predsednica SD

Delegati so na 14. kongresu stranke SD na Ptuju Tanji Fajon s 329 glasovi podpore podelili nov mandat na čelu stranke. Podelitev mandata ni presenečenje, saj je bila edina kandidatka za predsednico stranke. Za podpredsednike so delegati izvolili Janija Prednika, Matjaža Nemca, Meiro Hot in Mijo Javornik.

Tanja Fajon je prva ženska na čelu SD, ki so ji delegati podelili drugi mandat. Vodenje stranke je začasno prevzela maja 2020 po odstopu Dejana Židana, oktobra pa je na kongresu dobila polni mandat predsednice. Danes pa so ji delegati podelili še drugi polni mandat na čelu stranke.

Glavni tajnik je postal sekretar SD Ljubljana Klemen Žibert.

Podpredsedniška mesta so delegati podelili vodji poslanske skupine SD Janiju Predniku, evropskemu poslancu in dosedanjemu podpredsedniku stranke Matjažu Nemcu, poslanki in podpredsednici DZ Meiri Hot ter generalni sekretarki ženskega foruma Miji Javornik.

Delegati so izvolili tudi člane predsedstva SD in nadzornega odbora stranke.