Brez česa v tem poletju ne gre, če želite biti trendi? Odgovor je na dlani

Navdušuje tako mlado kot staro. FOTO: Mavric Pivk

Preprosto in dosegljivo

Supanja se veselijo tudi otroci. FOTO: Uroš Hočevar

Napihljivi za začetnike

Najdražji stane več kot 3000 evrov.

Ljudje so že od nekdaj stali na kakšni deski, ki je plula na vodi, in veslali. To je bil ritual na Havajih, ki se v pisnih virih ni ohranil, so pa na tak način s sulicami lahko ujeli kakšno ribo.Danes desko za veslanje poznamo pod imenom sup, kar je okrajšava angleškega poimenovanja Stand up paddling, uporabljamo pa jo predvsem za šport, pri katerem stojiš na primerni deski in veslaš. Bistvo tega je, da stojimo, veslamo, opazujemo in občudujemo naravne lepote. Ali pa s prijatelji tiho drsimo po vodni gladini, po rečnih rokavih, prečkamo jezera ali plujemo pod mogočnimi klifi domače obale. Supanje je tudi v Sloveniji vedno bolj priljubljena oblika rekreacije, ki navdušuje tako mlade kot stare.Dokaj preprosto je in dosegljivo prav vsem. Presenečeni boste, kako hitro boste lahko obdržali ravnotežje na deski, če bo ta primerne velikosti, oblike in širine. Že v eni uri lahko sami samozavestno drsite po vodni gladini. Zaradi nižjega težišča je dejavnost celo bolj priljubljena pri pripadnicah nežnejšega spola.Za supanje ne potrebujete predznanja in posebnih priprav, le nekaj prave opreme in seveda morate znati plavati. Takoj ko boste stopili na sup in poprijeli za veslo, vam bo jasno, zakaj je danes to vse bolj priljubljena športna dejavnost. Je enostaven, sproščujoč in zabaven ali pa, za tiste željne adrenalina, ekstremen šport po valovih in brzicah. Zaradi supanja bodo vaše počitnice ob morju ali jezeru dobile povsem drugačno razsežnost. Vendar to še zdaleč ni le popestritev klasične ponudbe v turističnih krajih, ampak tudi prvovrstna telovadba za telo, pa tudi način za spoznavanje okolice in zabavno druženje hkrati.Najlepše pri tem športu pa je, da lahko supate tako rekoč povsod, kjer je dovolj vode, pa naj bo to domači potok, bližnji bajer, reka, jezero ali morje. Samo nebo je meja pri izbiri vodnega okolja, po katerem lahko z uporabo vesla neslišno drsimo in potujemo po vodi. Poznamo trde in napihljive supe. Trde običajno uporabljajo za tekmovanja in srfanje po valovih oziroma si jih lastijo tisti, ki živijo čisto ob vodi, ker so zaradi dolžine in dejstva, da so narejeni iz enega samega dela kompozitnih materialov, manj primerni za transport do zaželenega dela reke, jezera ali morja. V zadnjem času so zaradi bliskovitega tehnološkega razvoja postali zelo priljubljeni napihljivi. Zaradi posebnega materiala in postopka izdelave so izjemno togi in hkrati lahki, tako da transport do prve luže, po kateri bomo veslali, ni težaven.Napihljivi so primerni za začetnike in rekreativno uporabo. Ker jih lahko pospravimo v torbo, so bolj enostavni za transport v avtu ali barki. Njihovi prednosti sta tudi večja odpornost proti udarcem in daljša vzdržljivost. Seveda si desko izberemo po svojih željah in glede na namen uporabe. Za rekreativno rabo so po obliki najbolj primerni vsestranski supi, tako za začetnike kot družinsko in rekreativno uporabo. Spoznamo jih po zaobljeni obliki nosu in širšem repu. Običajno imajo tri male smernike, ki nam pomagajo obdržati želeno smer.Deske so dolge od 305 do 335 centimetrov in primerne za vsakega uporabnika, ne glede na težo in velikost suparja. Za katerega od supov se boste odločili, je seveda odvisno tudi od globine vašega žepa, cene napihljivih za rekreativno rabo se namreč gibljejo od 249 pa do dobrih 3000 evrov.