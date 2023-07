Brecelj o tem, kdo bi lahko nasledil Loredana: Bolje, da smo brez ministra kot z njim

»Po odstopu Bešiča Loredana smo spet na začetku«

V mandatu ministra za zdravje v odstopu Danijela Bešiča Loredana smo doživeli kar nekaj obljub o spremembah, ki bi naj izboljšale dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev in izboljšale pogoje dela za zdravstvene delavce, po odstopu pa smo spet na začetku, ocenjujejo pri Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Ministrska ekipa se danes sicer sestaja na proračunski seji. Ta po petkovem odstopu ministra za zdravje poteka brez njegove prisotnosti, nadomešča ga državna sekretarka Azra Herceg. Ministri so bili sicer ob prihodu na sejo vlade skopi s komentarji o kandidatu za novega ministra, odločitev prepuščajo premierju Robertu Golobu.