Brata kosila vsak svoj breg (FOTO)

Sodobna tehnologija na številnih področjih življenja, tudi v kmetijstvu, vse bolj potiska človeka na obrobje, zato so vsekakor dobrodošla društva in posamezniki, ki z različnimi etnološkimi prireditvami obujajo spomine na preteklost ter ohranjajo tradicijo starih kmečkih običajev in opravil na podeželju.

In za nekaj podobnega, ročno košnjo trave, že 30 let skrbijo v družini Vidovič iz haloškega naselja Repišče, ki ima okoli 130 prebivalcev. Pri Zgornjem Leskovcu, v Občini Videm, je konec tedna potekala 30. prireditev, s katero brata Marjan in Benjamin Vidovič s sorodniki, prijatelji in sosedi združujeta ljudi in negujeta običaj. Pravzaprav na njihovih haloških strminah niti najsodobnejša mehanizacija ne bi mogla veliko postoriti, pomagale bi lahko le žive kose – ovce ali koze.

Že navsezgodaj so bile mize na domačiji Vidovič bogato obložene.

Pomembno je tudi, kako se kosa nabrusi.

17 koscev je letos pokazalo zahtevno znanje.

Vedno novi člani

Žal je zdaj tudi v Halozah vedno manj drobnice, seveda tudi goved in konj, tako niti seno ni več potrebno, saj bi ga težko spravili do hleva. Vidovičevi ga zato puščajo kar na bregovih; tam gnije in naslednje poletje je košnja še obilnejša. V preteklosti so za govedo in drugo živino najprej kosili samo Marjan, Beno, njun oče Franc ter brata Ignac in Franc. Nato so se jim v vseh letih pridružili prijatelji s širšega območja, ki še znajo poprijeti za koso, saj to ni enostavno opravilo. Veliko koscev, ki so v teh treh desetletjih kosili v Repiščah, je žal že pokojnih ali ostarelih, vedno znova pa pritegnejo nove člane. Najprej so se jim pridružili Tomo Vidovič, Slavko Golc ter Jaka in Pepi Habjanič, pozneje pa še drugi, tako da jih je bilo s kosami na bregovih tudi 30, kar je bil seveda velik organizacijski zalogaj.

Tudi tokrat so istočasno kosili na dveh bregovih, na Marjanovem in Benjaminovem. Kosilo je 17 koscev, zraven pa je bilo še skoraj dvakrat toliko drugih udeležencev, ki so imeli druge zadolžitve. Skrbeli so, denimo, da dninarji niso bili lačni in še manj žejni. Poleg domačih gospodinj, ki so skrbele predvsem za sladke dobrote, so imeli glavno besedo pražilci krompirja iz Bukovcev z Zlatkom Bratušo na čelu, ki so poskrbeli tudi za obilico mesnih dobrot in zelenjave.

Ker je bilo koscev veliko, so jih razporedili na dva bregova.

Gostitelj Beno, ki se je zahvalil vsem sodelujočim in harmonikarju Amadeju Zorku, je zaupal, da se ljudje v Halozah hitro starajo, v preteklosti so aktivni kosci šteli tudi 85 let. Letos sta bila najstarejša Pepi (82 let) in Jakob (77), najmlajša Patrik Kmetec (9) in Benov vnuk Florjan Bezjak (11), pri številnih opravilih pa je pomagala tudi Florjanova sestra Julija. Povprečna starost 17 letošnjih koscev je bila 56 let, če pa bi odšteli najmlajša pomočnika, bi znašala 62 let. Vreme jim je bilo tokrat naklonjeno, košnjo 1,5 hektarja površine so končali v predvidenem času: kot vsako leto je tudi tokrat potekala med 5.30 in 9.30, ne nazadnje se je običaju nekoč reklo jutranjka.

Florjan bo nadaljeval družinsko tradicijo.