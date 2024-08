Popoldne nujni sestanek medresorske skupine za romsko problematiko

Člani medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike se bodo popoldne srečali na nujnem sestanku, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Sestanka se bo udeležil tudi premier Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Skupina, ki koordinira delo resorjev na področju romskih vprašanj, bo obravnavala aktualno problematiko.

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, ki je član skupine, je za STA v torek povedal, da je na vabilu kot edina točka, o kateri bodo govorili, navedena aktualna problematika. Gradiva za sejo pa ni dobil. Zato je članom komisije sam poslal nekaj svojih predlogov. Med drugim predlaga, naj skupina vlado pozove k celostni obravnavi in sistemskim rešitvam romskih vprašanj.

Jožek Horvat Muc FOTO: Rajšek Bojan

Za minuli ponedeljek je več romskih družin napovedalo protest pred ribniško občinsko stavbo, ker občina po njihovem prepričanju prepočasi rešuje njihovo bivanjsko stisko. Napete odnose je pomirila Zveza Romov, ki je družinam svetovala, naj namesto zaostrovanja odnosov vzpostavijo dialog z županom in se z njim dogovorijo za skupen sestanek. S sestankom se je strinjal tudi župan Samo Pogorelc, Rome bo sprejel 28. avgusta, je povedal Horvat Muc.

Napadli policiste

V zadnjem času je do napetosti med posameznimi Romi in večinskim prebivalstvom prišlo tudi v nekaterih drugih krajih. Med drugim je v Kočevju nekaj Romov napadlo policiste, ko so ti prijeli pobeglega mladoletnega voznika, posnetek pretepa pa se je pojavil tudi v javnosti.

Sestanek medresorske delovne skupine je sklican za 13. uro. Zaključke sestanka bo v izjavi za javnost predvidoma ob 15. uri predstavila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, ki vodi delovno skupino, so še sporočili z ministrstva.