Bralka Helena: Zakaj brezposelni ne dobimo nobenega kriznega dodatka?

Helena: »Zakaj brezposelni ne dobimo nobenega kriznega dodatka? Vsem nekaj delite, samo mi ne dobimo nič. Meni se je 30. aprila izteklo nadomestilo za brezposelnost. Sem brez prihodkov. Imam tudi zdravstvene težave, zaradi katerih sem izgubila službo.«



Barbara: »Že v prejšnjih korona zakonih se je pozabilo na brezposelne, iskalce zaposlitev. Vsi so dobili pomoč, mi pa ne, čeprav nam je bilo iskanje onemogočeno. Lahko bi tudi dobili pomoč in ne le tisti, ki prijemajo socialno pomoč.«



Miha: »Nadomestila za zaposlene in izpad dohodka so pogojena s prometom v preteklem letu. Kaj pa je s tistimi, ki so podjetje odprli v korona času, recimo po 15. marcu? Po sedanjih razlagah niso upravičeni do pomoči. Ali to drži?«



Odgovor ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavljamo v celoti.



Z namenom zagotavljanja socialne varnosti za brezposelne osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi epidemije in niso izpolnjevale pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost, je bila že zagotovljena pomoč v obliki začasnega denarnega nadomestila v višini 513,64 evrov bruto. Ukrep je veljal za osebe, ki so postale brezposelne 13. 3. 2020 ali kasneje zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas in niso izpolnjevale pogojev za pridobitev nadomestila po Zakonu o urejanju trga dela.



V primeru, da so bile osebe upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela, niso bile upravičene do začasnega denarnega nadomestila plače. Osebe so lahko uveljavljale začasno denarno nadomestilo do 31. 5. 2020.



Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v programe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ),



Za vključevanje brezposelnih oseb na trg dela Zavod RS za zaposlovanje izvaja različne programe APZ, ki jih prilagajmo tudi trenutnim razmeram na trgu dela. V program spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb »Zaposli.me« se lahko od meseca maja naprej vključujejo tudi tiste brezposelne osebe, ki so delo izgubile iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije koronavirusa ter so se v evidenco brezposelnih oseb prijavile v obdobju od 13. marca do 30. septembra 2020 (v pripravi je podaljšanje obdobja prijave oseb v evidenco brezposelnih oseb do 28. februarja 2021).



Prav tako so trenutno v postopku spremembe pri dveh programih usposabljanja in izobraževanja, in sicer pri programu Usposabljanje na delovnem mestu in programu Neformalno izobraževanje in usposabljanje. Tudi v ta dva programa se bodo lahko po novem vključevale brezposelne osebe, ki so delo izgubile kot posledica epidemije koronavirusa ter so se v evidenco brezposelnih prijavile v obdobju od 13. marca do 28. februarja 2021.



Svetujemo, da se glede možnosti vključitve v primeren program APZ posameznik posvetuje z osebnim svetovalcem ali svetovalko zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje in skupaj proučita najboljše možnosti za vključitev v program usposabljanja oziroma izobraževanja ali v program subvencionirane zaposlitve.



Ob tem dodajamo, da se, v kolikor se posameznik znajde v stiski in mu je pravica do nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje potekla, lahko obrne na center za socialno delo in preveri ali izpolnjuje pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči (redne ali izredne).