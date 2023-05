Bralec ujel v objektiv dogajanje blizu Trbovelj, noč bi znala biti pestra

Obilne padavine so v soboto popoldan in proti večeru povzročile obilo preglavic na območjih Regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor in Trbovlje oz. v občinah Celje, Dobrna, Prebold, Vransko Štore, Tabor, Maribor, Šentilj, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Med drugim se je sprožilo šest zemeljskih plazov in podrlo nekaj dreves.

Kot so danes sporočili iz Centra za obveščanje RS, so regijski centri zabeležili 41 dogodkov. Gasilci 24 prostovoljnih gasilskih enot in dveh poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij, čistili so meteorne jaške, postavljali protipoplavne vreče, s cestišč odstranjevali nanešeno zemljino in iz vodotokov odstranjevali nanešene naplavine.

Kako nam kaže?

Po podatkih Agencije RS za okolje so v soboto zvečer in ponoči nekoliko narasle reke v porečju Drave, Savinje in Save Bohinjke ter reke v Zasavju in Posavju. Danes se pretoki večinoma zmanjšujejo, proti večeru in v noči na ponedeljek pa lahko ob močnejših nalivih narastejo in se predvsem v vzhodni polovici Slovenije razlijejo. V ponedeljek bodo reke še nekoliko narasle, v torek pa bodo upadale.

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

Bralec poroča

Se nam pa je oglasil tudi zvesti bralec Egon. »Pozdravljeni, pošiljam vam nekaj strel, posnetih v okolici Krške vasi. Kakor sem videl na spletu, se je to dogajalo na območju Trbovelj z okolico,« je pripisal ob fotografijah, ki vas bodo pustile brez besed.