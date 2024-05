Dallas do pomembne zmage! Oklahoma je padla še drugo tekmo zapored

Ekipi Dallas Mavericks in Oklahoma City Thunder sta odigrali tretjo tekmo polfinala Zahoda, zmage pa so se veselili pri Dallasu, ki je zdaj povedel z 2:1 v zmagah. Tekma je bila precej izenačena, saj sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa si tudi ni priigrala takšne razlike, da bi lahko tekmo mirno pripeljala do konca.

V prvi četrtini je bil boljši domači Dallas z našim superzvezdnikom Luko Dončićem na čelu. Domačini so celo prvo četrtino vodili in jo zaključili z rezultatom 26:23. V drugi četrtini sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu, z rezultatom 25:29 pa jo je dobila gostujoča ekipa in tako na odmor odšla z minimalno prednostjo. V drugem polčasu je Oklahoma še nekaj časa vodila, v sredini tretje četrtine pa je vodstvo prevzela domača ekipa in ga ni izpustila do konca tekme.

Nekoliko presenetljivo je bil najboljši strelec pri Dallasu P. J. Washington, ki je nasprotnikom natrosil 27 točk. Prva Dallasova zvezdnika, Dončić in Kyrie Irving, sta dosegla vsak po 22 točk. Dončić je k temu dodal tudi kar 15 skokov in 5 asistenc, Irving pa 7 asistenc in 5 skokov. Dončić je iz igre metal 7/17 (6/13 za dve točki in 1/4 za tri točke), z linije prostih metov pa 7/10.

Pri Oklahomi je bil z 31. točkami pričakovano najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander. Ta je sicer v tekmi za najkoristnejšega igralca rednega dela prehitel našega Dončića, a zaostal za Srbom Nikolo Jokićem.