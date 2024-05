Ste opazili skrivnosten napis na čelu irskega predstavnika/-ice? (FOTO)

Kot smo že večkrat poročali, je letošnja Evrovizija precej bolj politično obarvana, kot so bile prejšnje. Čeprav je politika na glasbenem tekmovanju prepovedana, je letos vseskozi v ospredju. Odločitev EBU, da ne prepove nastopa Izraelu razburja številne.

Tudi med finalnim večerom so pred dvorano potekali protesti, nekatere protestnike so tudi aretirali. Najbolj znana med njimi je okoljska aktivistka Greta Thunberg. Več o tem preberite tukaj.

Izraelska predstavnica je bila zaradi izraelskih napadov v Gazi ves čas pod tnalom kritik. V dvorani so ji tudi žvižgali, kljub temu pa je bila med favoriti za zmago.

So pa nekateri nastopajoči našli izvirne in skrivnostne načine, da izkažejo podporo Palestini na tekmovanju, kjer se svojih političnih stališč ne sme izpostavljati. Tako na družbenih omrežjih opozarjajo na skrivnosten napis na čelu irskega prdstavnika/-ice. Bambie Thug naj bi imel na obrazu napis »Premirje« v jeziku ogham, ki so ga v zgodnjem srednjem veku uporabljali na Irskem. Ob koncu nastopa pa je zakričal/-a: »Ljubezen bo vedno premagala sovraštvo!« Če EBU meni, da je s tem kršil/-a pravila, bo Irska dobila kazen. Kakšno, ni znano.

Tudi Portugalka pozvala k miru

Portugalka Iolanda je nastop končala s pozivom: Naj prevlada mir! Tudi ona je tako kot Bambie Thug na nohtih izkazovala podporo Palestini. Ona z več palestinskimi simboli.