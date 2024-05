Raiven ni navdušila le z glasom in nastopom: poglejte, kaj o njej pišejo Hrvati in Srbi

Danes bo na sporedu veliko finale izbora za pesem Evrovizije. Čeprav gre za glasbeni dogodek leta, pa ni samo glasba tista, o kateri govorijo tisti, ki spremljajo Evrovizijo. Veliko pozornosti namenjajo tudi modi in stilu letošnjih predstavnikov in kot je mogoče prebrati v tujih medijih, je naša predstavnica Raiven naravnost navdušila.

»Stil ene predstavnice nam je še posebej padel v oči. Govora je o slovenski predstavnici Raiven, ki jo mnogi primerjajo s pravo sireno,« so zapisali v hrvaškem Ellu, ko so hvalili njen avantgardni stil. »Raiven se je na turkizni preprogi pojavila v dvodelni kombinaciji, ki je bila sestavljena iz črnega krila in dolgega črnega suknjiča slovenske znamke Aemon, ki ga je kombinirala s korzetom oblikovalca Lana Krebsa,« zapisali so še, da je Raiven bila videti naravnost senzacionalno. Navdušeni so bili tudi nad ličenjem. Zapisali so še, da si njen videz zagotovo zasluži naziv najboljšega videza tedna in dodali, da komaj čakajo, da Raiven nastopi v finalu.

Srbi o fenomenalni sireni

Nad njenim stilom so navdušeni tudi Srbi, ki so Raiven uvrstili med pet najbolje oblečenih na Evroviziji. Srbska Elle je sicer za najbolje oblečeno razglasila kar lastno predstavnico Teya Doro, na drugo mesto so vrstili Baby Lasagno, na tretje Italijanko Angelino Mango, na četrto Francoza Slimane, Raiven pa na peto.

»Slovenska sirena Raiven nam je v prvem polfinalnem večeru Evrosonga demonstrirala, kako bi moral izgledati dober kostim skupaj z scenografijo in dobrim vokalom. Nastop je bil koordiniran fenomenalno s petimi plesalci v ujemajočih oblačilih in sijajnimi efektimi.« Dodali so še, da so bili očitno dovolj prepričljivi, da se je Veronika uvrstila v finale.

Raiven bo danes nastopila pod zaporedno številko 22. Stavnice sicer še vedno največ možnosti za zmago pripisujejo Hrvatu Baby Lasagni, ki bo nastopil takoj za Slovenko.