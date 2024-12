Božiček sani zamenjal za poštni kombi

Mitja Ofak je 36-letnik iz Kočevja in vsako jutro se z vlakom pripelje na Škofljico, kjer že 17 let dela kot pismonoša. Decembra se tudi on, kot večina njegovih kolegov pismonoš, prelevi v dostavljavca paketov, torej nekakšnega podizvajalca Miklavža, Božička in dedka Mraza.

»Tale kup paketov, ki ga vidite, je namenjen prejemnikom v zgolj dveh vaseh v okolici Škofljice,« med zlaganjem pošiljk v dostavno vozilo razlaga Ofak. Pred dnevi je bilo teh paketov natančno 67. Danes in v prihodnjih dneh jih bo samo še več.

Paketi v teh predprazničnih dneh predstavljajo glavnino pošiljk.

Ker že dolgo dela na istem območju, pozna praktično vse svoje stranke in to mu olajša reševanje zagat, ko kdo denimo pošlje pošto na priimek Rebolj in napiše napačen naslov v vasi, kjer na osmih različnih naslovih živijo Reboljevi. »Marsikaj hecnega sem že videl, nič nenavadnega ni, da pošiljatelj namesto naslova opiše lokacijo naslovnikove hiše, recimo pri cerkvi desno,« v smehu pove Kočevec, ki je sicer trgovec po poklicu. To, da zna najti tudi naslovnika, ki je napačno napisan, je še posebno pomembno za starejše stranke.

V zadnjih desetih letih se je število poslanih pisem dvakrat zmanjšalo, zato se sodobni poštar preoblikuje iz pisemskega dostavljavca v paketno-logistično družbo. Eksplozivno rast spletne trgovine in konkretno povečevanje količine dobavljenih paketov so Mitja Ofak in njegovi kolegi občutili z začetkom pandemije. »Takrat smo vozili praktično vse, ljudem sem iz trgovine prinašal radensko, kruh, toaletni papir, enkrat sem neki stranki odpeljal samokolnico. S pandemijo so ljudje začeli pakete sprejemati brez osebnega stika in še zdaj marsikdo, tudi če ga ni doma, naroči, kje naj mu pustim paket,« pojasnjuje.

Svoje stranke Ofak zelo dobro pozna in jih najde tudi, ko je naslov na pošiljki narobe napisan.

Tako kot je šel v srednjo trgovsko šolo, ker si je želel delati z ljudmi, tudi v poklicu poštarja uživa, ker je neprestano v stiku z ljudmi. »Že v šoli so nas učili, da ima stranka vedno prav, in seveda razumem, da imajo ljudje kdaj tudi slab dan. Ljudje me imajo res radi, pogosto me pohvalijo pri delodajalcu. V vasi Želimlje so me tako vzeli kar za svojega, radi me povabijo na kakšno fešto. Ali delaš s srcem ali pa nič, ljudje to vidijo in znajo nagraditi,« pravi Ofak.

Pošta, ki trenutno ponuja zaposlitev 22 novim pismonošam, med prazniki najame tudi študente in upokojence, na pomoč pa jim priskočijo še zaposleni iz njihovih strokovnih služb.

Razcvet paketomatov

V vodstvu Pošte Slovenije so nam pojasnili, da se na povečane količine pošiljk ob koncu leta – poleg znatne rasti količine paketov opažajo tudi okoli 20-odstotno povečanje količine pisemskih pošiljk – prilagodijo s številnejšo zasedbo zaposlenih tako na sprejemu pošiljk kot tudi v dostavi ter po potrebi tudi z uvedbo dodatnih linij za prevoz pošiljk na pošte. Pošta, ki trenutno ponuja zaposlitev 22 novim pismonošam, v prazničnem času za pomoč najame tudi študente in upokojence.

Neprestana rast spletne trgovine v kombinaciji z nakupovalno mrzlico pred prazniki obseg dostave paketov na globalni ravni letos potiska na rekordno raven.

Uporabniki lahko prevzemajo in oddajajo pakete na več kot 1300 prevzemno-oddajnih točkah po Sloveniji (poštne poslovalnice, paketomati, paketniki, bencinski servisi in avtomatizirane enote za oddajo in sprejem pošiljk). Širjenje mreže z dodatnimi PS Paketomati, ki bo konec tega leta obsegala 236 paketomatov po vsej državi, je ena ključnih dejavnosti, s katero poskušajo sebi olajšati delo in izboljšati uporabniško izkušnjo. Za primerjavo, pred enim letom je njihovo mrežo sestavljalo zgolj 24 paketomatov. Obenem so paketomate na najbolj pogosto uporabljenih lokacijah razširili še z dodatnimi omaricami in več kot podvojili njihovo razpoložljivost za uporabnike, širitev mreže pa bodo še nadaljevali.

Ofak uporabnikom svetuje, da si naložijo novo mobilno aplikacijo MojaPošta, ki na enostaven način omogoča pregled in upravljanje paketov v vsakem trenutku. V aplikaciji lahko uporabniki sledijo svojim paketom in dostopajo do informacij o paketih, statuse paketov pa prejemajo na svoj telefon varno, prek potisnih sporočil, s čimer je poskrbljeno za zaščito pred spletnimi prevarami. Prek aplikacije lahko uporabniki tudi pošljejo pakete različnih velikosti in tež, od tistih lažjih od pol kilograma do tovora, težkega do tisoč kilogramov.