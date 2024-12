Boštjančič po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je bila razprava v DZ politični šov

Minister za finance Klemen Boštjančič je v DZ uspešno prestal interpelacijo, ki jo je proti njemu vložila SDS. Za njegov odhod je glasovalo 29 poslancev, 47 jih je bilo proti. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev. Boštjančič tako ostaja na ministrskem položaju.

Finančni minister Klemen Boštjančič je po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je bila razprava v DZ predvsem politični šov. Kot je dejal, si niti ni delal utvar, da bo dejansko namenjena pojasnitvi dejstev. »Sem človek številk in verjamem, da so številke dovolj zgovorne, vlada in ministrstvo za finance delata zelo uspešno,« je prepričan.

Boštjančič, ki so mu predlagatelji, poslanska skupina SDS, med drugim očitali negospodarno upravljanje z javnimi sredstvi, zlorabo položaja in zavajanje javnosti, predvsem pri nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, je po skoraj 12-urni razpravi o njegovem delu in odgovornosti ocenil, da je ta tekla po pričakovanjih in je bila namenjena predvsem preusmerjanju pozornosti.

Ostaja na čelu

»Poslanci opozicije, predvsem poslanci SDS, so kot papige ponavljali ene in iste izjave, pretežno vnaprej napisane,« je bil kritičen v izjavi za medije po koncu današnjega zasedanja DZ. Kot je pojasnil, se je tudi zaradi navedenega odločil, da ob koncu razprave izkoristi možnost, da se še enkrat oglasi in zavrne očitke.

»Ampak seveda spet nisem presenečen, da sem kljub temu, da sem na tiste najbolj pogosto omenjene odgovoril, takoj dobil očitek, da nisem na nič odgovoril,« je sklenil minister.

