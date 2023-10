Boštjan Koritnik 'zrihtal' službo sestri?

Ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik je na ljubljanski občini, v protokolu, uredil zaposlitev sestri Jasni, trdi naš vir. Bivši minister za javno upravo v Janševi vladi, ki se je po naših podatkih znova znašel v igri za ministrski položaj, le da tokrat pod Robertom Golobom, na očitke ni odgovoril.

Konec avgusta so na ljubljanski občini res objavili razpis za prosto delovno mesto administrator v Službi za organiziranje dela mestnega sveta v Mestni uprave Mestne občine Ljubljana, in sicer za določen čas. Na to delovno mesto so izbrali Jasno Koritnik. Na MOL naj bi prišla iz kabineta predsednice države.

A podžupanova sestra ni ostala na delovnem mestu administratorja. »V Odsek za mednarodne odnose in protokol je bila, zaradi povečanega obsega dela, s sklepom o drugem delu začasno premeščena z 2. 10.,« so pojasnili.

Kaj bo počela

Na tem delovnem mestu izvajanja naloge pisarniškega poslovanja, oblikovanje in vodenje baz podatkov, sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju, izvajanje tajniških nalog, vodenje evidenc in drugih administrativno tehničnih opravil.

Na vprašanje, ali je Jasna Koritnik sestra ljubljanskega podžupana, nam na mestni občini zaradi varstva osebnih podatkov niso potrdili: »Glede vprašanja o sorodstvenem razmerju med Jasno Koritnik in Boštjanom Koritnikom se morate na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov obrniti neposredno na njiju.«

Z vprašanji smo se obrnili na Koritnika, a nam za zdaj na vprašanja še ni odgovoril.

Nečedno početje

Pred časom je bil morebitni kandidat za ministra za javno upravo ujet pri nečednem početju. Kako je razložil svoje početje, pa v članku Janševega bivšega ministra, ki utegne postati Jankovićev podžupan, ujeli pri nečednem početju (FOTO).

