Golob bo na ministrsko mesto ustoličil nekdanjega Janševega ministra?

Po odhodu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki so jo odnesli očitki z visokimi stroški potovanja v New York in netransparentnega razporejanja sredstev nevladnim organizacijam, se postavlja vprašanje, kdo bo zasedel trenutno prazni ministrski stolček (začasno ministrstvo vodi finančni minister Klemen Boštjančič).

Po naših informacijah naj bi bil v igri zanj Boštjan Koritnik, podžupan Mestne občine Ljubljana in med letoma 2020 in 2022 minister za javno upravo v Janševi vladi iz vrst SMC (Stranke modernega centra, ki jo je najprej vodil Miro Cerar, nato pa Zdravko Počivalšek).

Boštjan Koritnik. FOTO: Blaž Samec, Delo

Koritnika smo v ponedeljek vprašali, ali namerava kandidirati za ministra za javno upravo oziroma ali se s stranko Svoboda, ki ji to ministrstvo pripada, dogovarjajo za morebitno sodelovanje, a nam na vprašanja ni odgovoril. Prav tako se nam na novinarska vprašanja niso odzvali s Svobode.

A nekaj se za vrati koalicije le dogaja, saj je po pisanju Dela precej nemirno zaradi načelnosti. Kot pišejo, naj bi Golob predlagal ravno Koritnika, a ostaja odprto vprašanje, ali ga bodo poslanci SD in Levica tudi podprli. Namreč Koritnik je leta 2021 glasoval za razveljavitev postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, to vprašanje pa je bilo tudi eden od glavnih očitkov tedanje opozicije Janševi vladi o nespoštovanju pravne države.