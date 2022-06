Poglejte, kako so bosonogi masirali podplate (FOTO)

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva (PD) Komenda je zelo uspešno organizirala še en pohod bosonogih. Sedemnajstega pohoda na Šenturško Goro do Turizma in apartmajev Pavlin pod Krvavcem (667 nmv) se je udeležilo 49 pohodnikov. Vreme je bilo lepo, sončno, masaža podplatov jim je uspela.

Zadovoljni udeleženci FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Tokrat so se udeleženci na Šenturško Goro podali z Jurčkove dobrave po komendski poti, vrnili pa po zaloški. Ta gozdna pot je markirana in je v sklopu Komendske planinske poti, ki jo je trasiral že pokojni Milan Šinkovec, po katerem se imenuje tudi njihov planinski dom. Prvi so prišli na zbirno mesto že ob pol devetih, kjer sta jih prijazno sprejela in vpisala Fani Car in Janko Burnik, Majda Drolec pa je skrbela, da so dobili pravo velikost spominske majice.

Prve pomoči niso potrebovali

Bosonoge je na Jurčkovi dobravi pozdravil predsednik Planinskega društva Komenda Zoran Sodnik in jim zaželel srečno in varno pot ter predstavil navodila za varno hojo. Kot pravi Janko Burnik, je bila letošnja pot zanj dobra masaža podplatov in terapija za noge, poleg tega gre za pristen stik z naravo. Z udeležbo je bil zelo zadovoljen. Pohoda z višinsko razliko 320 metrov se je, kot rečeno, udeležilo 49 pohodnikov iz komendske, cerkljanske, kamniške in šenčurske občine. Na vseh 17 pohodih je bila le Majda Drolec iz Komende.

Franc Drolec, ki naredi okoli 320 vzponov na leto, je promotor zdravega življenja, predvsem pa hoje brez obuval. Bosonoga hoja je dokazano učinkovita terapija, tudi pri staranju, saj dobro vpliva na naše počutje, pa še v stiku z naravo smo, pove bosonogi pohodnik.

Pohodniška sekcija Škrjančki ima na Šenturški Gori v posebnem nabiralniku vpisno knjigo.

Dobrih šest kilometrov dolgo pot so brez težav zmogli tudi najmlajši, triletni Izak Janežič iz Podboršta, ter najstarejša, 74-letna Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah in 79-letni Ivan Mušič iz Lahovč. Kot pravi Ivan, mu je prioriteta kolo. V pokoju je od leta 2003 in vsako uro v pokoju naredi en kilometer. Do zdaj jih je s kolesom prevozil že 174.500. Najštevilnejša je bila petčlanska družina Horvat iz Podboršta pri Komendi. Spotoma so Cvetka Hudobivnik iz Voklega, Dani Misja in Majda Drolec iz Komende našle več jurčkov, slišali pa smo pripombo, da je bilo tokrat v gozdu laže oziroma hitreje dobiti klope kot gobe.

Udeleženci so pohvalili organizacijo. Franc Koželj s Spodnjega Brnika je z vnukinjo Nejo prišel že 12-krat in bil navdušen nad idealnimi razmerami. »Letos so bila tla razmočena in prijetna za hojo. To je bila najboljša masaža podplatov,« pa je dejal Jože Knafelj iz Lahovč, ki se je že 14. udeležil srečanja, žena Vida je bila četrtič.

49 49 jih je bilo.

Da je vse potekalo brez težav, sta skrbela Franc Drolec in Zoran Sodnik ter pazila, da so bili vsi v strnjeni skupini in da je bila hitrost hoje primerna tudi za tiste z manj kondicije in bolj občutljivimi podplati. Za prvo pomoč bosonogih je bil zadolžen podpredsednik PD Komenda Silvo Poglajen, a je niti letos niso potrebovali.

Vsem spominske medalje

Šli so do Turizma Pavlin tudi mimo cerkve sv. Urha na Šenturški Gori in groba župnika, ki je umrl na Šenturški Gori 7. marca pred 125 leti, svetovno znanega botanika, biologa, jamarja, narodnega buditelja in publicista Simona Robiča, pod cerkvijo pa je stal mlaj, postavljen mladoporočencema, Gašpirjevi Tini iz Šenturške Gore in njenemu možu Mihu iz Tiroseka pri Gornjem Gradu, ki se piše Kater. Njena sestra Špela je vzela za moža njegovega brata Kristijana.

Vsi udeleženci so na Jurčkovi dobravi pred začetkom vzpona prejeli spominsko majico, na koncu pa je bilo v Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi družabno srečanje, na katerem so vsi udeleženci iz rok Sodnika in Drolca prejeli spominske medalje, nagradili pa so tudi najmlajšega in najstarejša udeleženca ter najštevilnejšo družino.

Vpisno mesto na Jurčkovi dobravi

Komendska planinska pot ima 51 km markiranih poti.

Med pohodniki je bil tudi Franc Koželj s Spodnjega Brnika z vnukinjo Nino.