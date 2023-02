Bodo imeli osnovnošolci brezplačna kosila?

V DZ bodo poslanci danes opravili prvo obravnavo predlogov sprememb zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, ki ju je v parlamentarni postopek z več kot 5000 overjenimi podpisi oktobra vložil Inštitut 8. marec. Poslanci bodo na klopeh imeli tudi zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave sumov političnega vplivanja na policijo.

Predstavniki inštituta so v izjavi pred vložitvijo podpisov pojasnili namen zakonskih predlogov in potek kampanje. Po besedah Mojce Lukan bi s spremembo zakona o osnovni šoli kot pravico za vse šoloobvezne otroke uvedli šolsko kosilo, z novelo zakona o šolski prehrani pa bi to pravico tehnično uredili, prepovedali bi recimo storitve zunanjega izvajanja in uredili »še nekatere druge podrobnosti«.

Parlamentarna preiskava

Protesti v Ljubljani oktobra 2021. FOTO: Voranc Vogel

Poslanci bodo na poslanskih klopeh imeli tudi zahtevo o odreditvi parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na delo policije in drugih avtonomnih državnih organov. Parlamentarna preiskava, ki jo zahtevajo v poslanski skupini Gibanje Svoboda, bi zajela obdobje od nastopa tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše do dneva odreditve preiskave.

Namen preiskave je med drugim ugotoviti, ali so se člani takratne Janševe vlade in sedanje premierja Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo policije in drugih organov.