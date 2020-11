Bolni malčici prestari za Krisovo zdravilo

Vsi poznamo nadvse lepo in srečno zgodbo o malem Krisu Zudichu, dveinpolletnem fantku s spinalno mišično atrofijo (SMA) tipa 1. Vsa Slovenija je stiskala pesti zanj in zbrala neverjetne štiri milijone evrov za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom zolgensma v ZDA, po katerem prav neverjetno dobro napreduje. Poleg Krisa je v Sloveniji trenutno 34 otrok s to redko dedno živčno-mišično boleznijo, ki povzroči težave z gibanjem in dihanjem ter vodi v nepokretnost. Še nedavno so bili otroci, oboleli za najhujšo obliko SMA, obsojeni na smrt. Ta je nastopila v večini primerov že do 18. meseca starosti, otroke so lahko zdravili zgolj ...