Pred šestimi meseci so ljubljanski kriminalisti Rok Koželj, Damjan Makek in Tonka Mohar uspešno končali akcijo reševanja ženske, ki jo je partner proti njeni volji več dni zadrževal v stanovanju. Vprašanje, kako dolgo bi morala še vse skupaj trpeti, če ne bi zbrala poguma in otroku naročila, da naj v šoli pove, kaj se dogaja za zaprtimi vrati njihovega stanovanja. Nasilni moški je ob prihodu kriminalistov celo položil nož žrtvi na vrat. Koželj, ki ga je nasilnež zabodel v roko, ga je kljub poškodbi prijel za roko, drugi pa so osvobodili oškodovanko. Za to dejanje si je Koželj včeraj prislužil...