Bojan Šrot ne bo več mestni svetnik, odstopil je

Nekdanji celjski župan Bojan Šrot, ki je celjsko občino vodil 24 let, je na sredini seji celjskega mestnega sveta odstopil kot mestni svetnik. To je sicer napovedal že ob lanski izgubi županskih volitev. Na seji se je od aktivne lokalne politike poslovil z zahvalo vsem svetnikom za korektno sodelovanje, poroča časnik Večer.

Šrot se je zahvalil tudi novemu celjskemu županu Matiji Kovaču za korektno vodenje sej in sodelovanje. Zahvalo je izrekel tudi vsem zaposlenim v celjski občinski upravi, ker se trudijo za dobro in napredek Celja in njegovih občanov.

Novi celjski župan Kovač pa je Šrotu, ki je predsednik Celjske županove liste, z devetimi svetniki največje stranke v celjskem mestnem svetu, tudi sam zaželel veliko uspeha na prihodnji poti in se mu zahvalil za sodelovanje.