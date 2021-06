Bohinjska kraljica je uradno najdebelejša (FOTO)

V jubilejnem letu, ko praznujemo 30. rojstni dan, je Slovenija dobila tudi uradno najdebelejšo smreko. To je mogočno, častitljivih 200 let staro in 47 metrov visoko drevo, ki se ponaša s kar 169 centimetri premera in 31,6 kubičnega metra volumna debla. Smreka, ki so jo poimenovali Bohinjska kraljica, raste na nedostopnem pobočju na južni strani Bohinjskega jezera. Ekipa Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in arboristov je te dni z meritvami potrdila, da gre za najdebelejšo v Sloveniji, in včeraj, ob koncu Tedna gozdov 2021, Bohinjsko kraljico tudi uradno predstavila Sl...