Bodo v Ljubljani omejili e-skiroje? Tako pojasnjujejo na MOL

Nedavno so volivci v Parizu z veliko večino, a zelo nizko volilno udeležbo, podprli prepoved izposoje električnih skirojev. Razlogi nasprotnikov e-skirojev so bili številni - objestno obnašanje uporabnikov, predvsem turistov, blokiranje pločnikov za pešce, nered, saj izposojeni skiroji ležijo vse povsod, in ne nazadnje številne poškodbe zaradi neupoštevanja pravil. Podobnim razmeram smo priča tudi v Ljubljani, o čemer poročajo tudi meščani, ki jim grejo objestni uporabniki skirojev pošteno v nos.

Ali na MOL razmišljajo o prepovedi prometa električnih skirojev v središču mesta?

»Trenutno v MOL ne razmišljamo o prepovedi prometa e-skirojev, bomo pa še naprej tudi uporabnike skirojev ozaveščali o spoštovanju cestnoprometnih predpisov in drugih udeležencev v prometu,« so nam pojasnili iz županovega kabineta.

Zavedajo se, da številni uporabniki skirojev ne upoštevajo predpisov pri vožnji v območju za pešce, kjer je uporaba koles in skirojev omejena, a kljub temu »podpirajo trajnostno naravnana prevozna sredstva« in uporabnike pozivajo, naj bodo »pri vožnji pozorni na druge«.

Globa 40 evrov

Nad morebitnimi prekrški pri vožnji s skiroji bdi mestno redarstvo, ki je, kot zatrjujejo na MOL, »pri svojem delu ves čas pozorno na kršitve«. Največ težav opažajo ravno pri vožnji znotraj območja za pešce, kršiteljem pa lahko za to izdajo tudi plačilni nalog.

Redarji opažajo tudi kršitve pri odlaganju skirojev. Zakon določa, da mora biti ta parkiran tako, da ne ovira prometa. V primeru, da mestni redar zazna osebo, ki je kršila 97.a člen Zakona o pravilih cestnega prometa, lahko izda plačilni nalog z zneskom štiridesetih evrov.

Lokacije za parkiranje skirojev še usklajujejo

Kmalu po prihodu izposojevalca električnih skirojev Bolt so na družbena omrežja kapljaje fotografije nepravilno parkiranih zelenih skirojev, ki so brez kakršnega koli reda ležali na pločnikih, kolesarskih stezah, zelenicah, in s tem ovirali pešče, kolesarje in invalide. Takrat je ljubljanski župan Zoran Janković dejal, da občina s sistemom električnih skirojev nima nič, a so se s predstavniki Bolta o vsem tem pogovorili.

Kot so nam zdaj pojasnili na Mol, so z Boltom sprejeli odločitev o označitvi parkirnih mest za e-skiroje, a lokacije še usklajujejo.

»Večina parkirnih mest je umeščena znotraj notranjega cestnega obroča, prav tako smo večino predlogov ocenili kot primerne. O načinu označitve še nismo sprejeli dokončne odločitve, bodo pa te površine označene tako z vertikalno kot s horizontalno prometno signalizacijo. Označena bodo za parkiranje e-skirojev, ne le za podjetje Bolt, temveč tudi za katero koli drugo podjetje, ki se ukvarja s tovrstno storitvijo, in prav tako za lastniške skiroje posameznikov,« pravijo na MOL in dodajajo, da bo uporaba teh površin brezplačna. Uporaba teh površin bo brezplačna«.

Vse več prometnih nesreč

Skiroji so se glede na uradne evidence izkazali tudi za nevarno prevozno sredstvo, zato si strokovnjaki prizadevajo zaostriti predpise. Po podatkih Agencije za varnost v prometu je bilo lani zabeleženih 231 prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev, največ v mestih. Vozniki e-skirojev so sami povzročili 152 prometnih nesreč. V posledicah teh nesreč sta dva voznika umrla, 30 je bilo hudo, 166 pa lažje poškodovanih. Policija je lani ugotovila 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, izstopa pa nepravilna stran oziroma smer vožnje. Letos pa je bilo po podatkih agencije v nesrečah udeleženih 20 voznikov e-skirojev, kar je po njihovih ocenah skrb vzbujajoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja.