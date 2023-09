Bodo iPhone, ki naj bi nevarno sevali, umaknili s slovenskih polic? Odgovarja glavna inšpektorica

Umik telefona iPhone 12 s slovenskega trga ni upravičen, tako pravi glavna tržna inšpektorica Andreja But. Ameriški tehnološki velikan Apple se je namreč znašel pod drobnogledom francoskih oblasti, ki so zaradi preseženih ravni sevanj modela iPhone 12, odredile njihov umik iz prodaje.

Apple je zdaj napovedal, da bo pametne telefone iPhone 12 francoskih uporabnikov posodobil, po posodobitvi pa se bodo francoske oblasti odločile, ali ga bodo vrnile na prodajne police. Tako Apple kot Pariz sicer zagotavljata, da sevanje ne ogroža zdravja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ugotovili, kje in kako seva

Z ugotovitvami francoskih oblasti so bili seznanjeni tudi na našem tržnem inšpektoratu. Zapisali so, da ugotovitve izhajajo iz nepravilne rabe mobilnega telefona. »Presežena vrednost se je pokazala pri določenih tipih telefonov le pri položitvi telefona proti ušesu s hrbtne strani ali zgornje strani (z neposredno bližino antene), ne pa tudi s strani zaslona kot je predvidena raba mobilnega telefona.«

Dodajajo še, da je Evropska unija po priporočilih WHO postavila varnostne mejne vrednosti za količino energije, ki jo zaradi izpostavljenosti mobilnemu telefonu lahko absorbira telo, to je 2 W/kg. »Mobilni telefoni, ki se prodajajo v EU, so podvrženi standardiziranim testom, s katerimi se preverja njihova ustreznost s specifikacijami Evropskega komiteja za električno standardizacijo (CENELEC). Ko je mobilni telefon v neposredni uporabnikovi bližini (govorimo o bližnjem polju, saj je oddaljenost

med njima le nekaj centimetrov ali manj), nastane zelo nehomogena absorpcija elektromagnetnega sevanja v glavi.«

Pojasnjujejo še, da mejna vrednost 2 W/kg že upošteva dodatni varnostni faktor, ki je uveden zaradi preventivnega varovanja zdravja. Največ̌ sevanja človek prejme med vzpostavljanjem povezave in telefoniranjem, ko telefon drži ob glavi, kjer so pogoji za sprejem/oddajanje signala slabi (kleti, dvigala ...), saj mora v tem primeru telefon delovati s povečano močjo, da lahko vzdržuje vzpostavljeno povezavo.

Navodila so dovolj jasna

»Glede na ugotovitve francoskega laboratorija, ki je ugotovil preseganje mejnih vrednosti pri nepravilni rabi mobilnega telefona ocenjujemo, da umik telefona iPhone 12 s slovenskega trga ni upravičen,« je zapisala Butova v odgovoru in dodala, da na slovenskem tržnem inšpektoratu ocenjujejo, da proizvajalec v navodilih za uporabo med opozorili in varnostnimi informacijami dovolj dobro informira uporabnike o pravilni rabi mobilnih telefonov.

»Če pa uporabnik tega v času uporabe mobilnega telefona ne upošteva, pa izpostavljenosti morebitnemu povečanemu sevanju ni možno pripisovati proizvodu, temveč nepravilni rabi aparata. Zaradi nepravilne rabe lahko postane vsak, še tako varen aparat, nevaren, dasiravno je izdelan skladno z vsemi veljavnimi standardi, dognanji stroke in priporočili zdravstvenih organizacij.«

Na trgu že več kot tri leta

Omenjeni model je na trg prispel leta 2020, francoska nacionalna agencija za frekvence ANFR je namreč ugotovila, da te naprave oddajajo več elektromagnetnih valov, kot je dovoljeno. »Apple mi je zagotovil, da bo v naslednjih dneh izvedel posodobitev za iPhone 12,« je v izjavi za AFP dejal francoski minister za digitalizacijo Jean-Noel Barrot.

V družbi pojasnjujejo, da je to povezano s specifičnim testnim protokolom, ki ga uporabljajo francoski regulatorji, in ne predstavlja varnostne skrbi. Ob tem so dodali, da je naprava v skladu s pravili o emisijah po vsem svetu. Ameriški tehnološki velikan bo zato izdal posodobitev programske opreme za uporabnike v Franciji, da se naprave prilagodijo protokolu, ki ga uporabljajo francoski regulatorji, nato pa se bodo odločili, ali bodo prepoved umaknili.

Odzvala se je tudi zdravstvena organizacija WHO in sporočila, da »ni bilo ugotovljenih nobenih škodljivih učinkov na zdravje, ki bi jih povzročala uporaba mobilnega telefona,« še navaja AFP.