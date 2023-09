Zahtevali so levi, zahtevali so desni, na koncu se ni zgodilo nič

Apple je v torek predstavil najnovejši iphone, tokrat ima dodano številko 15. Mnogi zanesenjaki že komaj čakajo, da ga bodo dobili v roke, saj so se na predstavitvi pohvalili z novim hitrim čipom, sposobno kamero s številnimi dodatki, prvič pa tudi s priklopom USB-C, ki bo poleg polnjenja omogočal hitri (žični) prenos podatkov s telefona.

Novi model iphona so predstavili v torek v Applovih prostorih v Cupertinu v Kaliforniji. FOTO: Loren Elliott, Reuters

Mobilnik bo opremljen z zadnjim operacijskim sistemom ios 17. Se je do danes morebiti že uspel naučiti slovensko?

V Evropi naj bi za začetni model iphone 15 pro odšteli okoli 1200 evrov, za večjega bo treba dodati še nekaj evrov.

Dva glavna operacijska sistema

Gremo lepo po vrsti. Na trgu ločimo telefone po operacijskih sistemih. Najbolj znana sta dva: Applov ios in Googlov android (Huawei ima svojega, HarmoneyOS). Medtem ko androidi govorijo slovensko, Applove naprave tega še vedno ne znajo. Tudi na zadnjem mobilnem telefonu iphone 15 ni nič drugače.

Minister napovedal prevod

V zadnjih letih so padle številne pobude, da bi Applovi mobilniki morali govoriti slovensko, a se to do danes še vedno ni zgodilo. Pa so se te tematike lotili tega tudi politiki na najvišji ravni. Med njimi tudi minister za digitalno preobrazbo v vladi Janeza Janše Mark Boris Andrijanič. Ta je po obisku v Silicijevi dolini aprila lani slovensko javnost obvestil, da bodo priljubljeni »jabolčki kmalu govorili slovensko« in da je Apple slovenski prevod svojega operacijskega sistema iOS za pametne telefone uvrstil med prioritete ter da naj bi že delali na tem.

Mark Boris Andrijanič.

Potem je šefu Appla pisala evropska poslanka

V začetku leta je v slovenskem jeziku Applovemu direktorju Timu Cooku pisala evropska poslanka Irena Joveva (v evropski parlament je prišla pod Marjanom Šarcem, kot je znano, se je stranka LMŠ pripojila Gibanju Svoboda, od koder prihaja tudi aktualni premier Robert Golob) in opozorila na diskriminatoren odnos do slovenskih uporabnikov Applovih produktov.

»Pozivam vas, da čim prej in brez izjem uvedete možnost izbire slovenskega jezika na svojih napravah in operacijskih sistemih ter ponudite razširitve slovenskega jezika tudi na drugih področjih, kot sta denimo glasovna podpora in sinhronizacija,« je bila nedvoumna jasna. S predstavniki Appla se je tudi sestala, zagotovili pa so ji, da so njen poziv vzeli zelo resno in da so intenzivirali delo na področju ureditve lokalizacije svojih izdelkov, a da ne gre čez noč.

Irena Joveva,EU poslanka,Ljubljana Slovenija 11.10.2019 [Politika] FOTO: Roman Šipić, Delo

Ne levo ne desno

No, operacijskega sistema Apple v slovenščino (še) ni prevedel ne po srečanju z Andrijaničem (s predstavniki se je srečal pred letom in pol) ne z Jovevo (devet mesecev po pisanju Cooku). Kdo bo naslednji poskusil srečo pri Applu ...

Iphone 15 Pro. FOTO: Loren Elliott, Reuters

