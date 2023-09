Francozi ustavili prodajo iphona, ker preveč seva. Imate ta model tudi vi?

Testiranje francoske agencije, ki med drugim skrbi za radijske frekvence (ANFR), je pokazalo, da model iphone 12 oddaja več elektromagnetnih valov, ki jih telo absorbira, kot je dovoljeno (po domače povedano: telefon preveč seva, merijo vrednost SAR). Zato so podjetju Apple naročili, naj omenjeni model umakne iz prodaje.

Testiranje je izvedel akreditiran laboratoriji, poroča spletni portal France 24, in sicer so med testi simulacije telefon imeli v roki ali žepu. Izmerili so, da telo absorbira 5,74 vata na kilogram elektromagnetne energije. Standard dovoljuje do štiri vate.

O ugotovitvah bodo seznanili tudi druge članice Evropske unije.

Odpraviti morajo neskladnost ali jih bodo odpoklicali

»Za že prodane telefone mora Apple v najkrajšem možnem času izvesti popravke, da bodo mobilni telefoni usklajeni s standardi,« je jasen ANFR. In če jih ne bo uskladil? Jih bodo odpoklicali, so neomajni Francozi.

Danes naj bi zaposleni ANFR preverjali, ali so modeli iphone 12 še na prodaj v Franciji, saj prepoved prodaje velja od 12. septembra.

Težavo naj bi bilo mogoče odpraviti že s posodobitvijo programske opreme.

Kaj pravijo študije

Regulatorji so v številnih državah določili omejitve glede količine elektromagnetnega sevanja, ki ga smejo oddajati mobilni telefoni. S tem želijo preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje, pa čeprav Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na svoji spletni strani navaja, da študije niso pokazale škodljivih učinkov na zdravje, ki bi jih povzročala uporaba mobilnega telefona, še dodajajo.

